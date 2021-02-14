У Міненерго не знають скільки газу у сховищах

Міністерство енергетики України не має точної інформації про те, скільки газу зберігається в підземних сховищах "Нафтогазу".

Про це заявив в інтерв’ю Радіо Свобода виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко.

"Загальні цифри є. Непрозорість полягає в тому, що публіка не знає, скільки газу "Нафтогазу" в підземках. Мало того, там є теж два режими – митний склад і немитний склад. І цієї інформації немає.

Мало того, я навіть розкрию секрет, я запитав у своїх співробітників, бо потрібно було на Кабмін подавати документи. Міненергетики сказало, що "Нафтогаз" навіть Міненергетики не надає такі дані", – сказав Вітренко.

За його словами, "Нафтогаз" у держвласності для того, щоб він працював там, де ринок сам по собі не працює ефективно.

"Наприклад, забезпечував безпеку постачання газу. А для цього ми маємо бачити, наприклад, скільки в самого "Нафтогазу" у підземці газу. Мало того, ми навіть маємо бачити, яка, наприклад, собівартість цього газу у підземці", – додав в.о. міністра.

Нагадуємо:

Запас природного газу в Україні на початок 2021 року становить 23,5 мільярда кубометрів, що на 25% перевищує минулорічні запаси.

У листопаді 2020 повідомлялось, що в українських підземних сховищах газу накопичили рекордний запас газу за останні 10 років - 28,3 млрд кубометрів, наразі газосховища почергово завершують нейтральний період та переходять в режим відбору природного газу з ПСГ.