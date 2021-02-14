Вартість Bitcoin оновила історичний максимум, досягнувши позначки в 49 тисяч доларів

Новий CEO Reface: У нас є бачення, як ми виростимо велику історію Зміна облич заради розваги принесла українським розробникам Reface шалену популярність у всьому світі. Додаток року за версією Google, який обігнав Tik-Tok. Один із засновників компанії розповів ЕП про результати роботи за рік і плани на майбутнє. (рос)

Moneyveo, MyCredit та інші "швидкогроші": кому належать і скільки заробляють мікрофінансові організації Чистий дохід двадцяти найбільших мікрофінансових організацій у 2019 році перевищив 11 млрд грн. Що це за компанії і скільки вони заробляють на швидких кредитах?