Вартість Bitcoin оновила історичний максимум, досягнувши позначки в 49 тисяч доларів
Вартість Bitcoin оновила історичний максимум, досягнувши позначки в 49 404 тисяч доларів.
Про це свідчать дані криптобіржі Binance, передає Укрінформ
12 лютого позначку в 49 тис дол досягла вартість Bitcoin на Binance BUSD. На 10:56 за Києвом ціна дорівнює 48, 630
Нагадуємо:
Криптовалюта Bitcoin продовжує бити цінові рекорди на тлі дедалі ширшого використання віртуальних активів - один з найбільших банків США дозволить транзакції у криптовалютах цьогоріч.
На тлі новин про купівлю компанією винахідника Ілона Маска Tesla криптовалюти Bitcoin на 1,5 млрд доларів її вартість продовжує встановлювати нові рекорди.
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