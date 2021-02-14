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Вартість Bitcoin оновила історичний максимум, досягнувши позначки в 49 тисяч доларів

Неділя, 14 лютого 2021, 10:55
 

Вартість Bitcoin оновила історичний максимум, досягнувши позначки в 49 404 тисяч доларів.

Про це свідчать дані криптобіржі Binance, передає Укрінформ

12 лютого позначку в 49 тис дол досягла вартість Bitcoin на Binance BUSD. На 10:56 за Києвом ціна дорівнює 48, 630

Нагадуємо:

Криптовалюта Bitcoin продовжує бити цінові рекорди на тлі дедалі ширшого використання віртуальних активів - один з найбільших банків США дозволить транзакції у криптовалютах цьогоріч.

На тлі новин про купівлю компанією винахідника Ілона Маска Tesla криптовалюти Bitcoin на 1,5 млрд доларів її вартість продовжує встановлювати нові рекорди.

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Економічна правда
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