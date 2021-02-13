США можуть ввести нові санкції проти Nord Stream 2

В США продовжують відстежувати діяльність щодо добудови або сертифікації газопроводу, і якщо такі дії матимуть місце, можливе застосування санкцій.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Укрінформ.

"Наша позиція щодо Nord Stream 2 була дуже чіткою і залишається незмінною. Президент Байден ясно дав зрозуміти, що Nord Stream 2 - це погана угода", - сказав він.

За його словами, цей проєкт розділяє Європу, робить Україну й Центральну Європу уразливими до російських маніпуляцій, а також суперечить заявленим Європою цілям у сфері енергетики й безпеки. Він наголосив, що в США дивляться за добудовою газопроводу і готові вводити нові санкції. Водночас, санкції - не єдиний інструмент впливу.

"Ми тісно співпрацюватимемо з нашими союзниками та партнерами задля зміцнення європейської енергетичної безпеки та захисту від хижацької поведінки (Росії – ЕП), про що ми попереджали", - зазначив представник Держдепартаменту США.

Нагадуємо:

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини у водах Данії планується завершити до кінця квітня.

Судно-трубоукладчик "Фортуна" успешно провело морские испытания и приступило к прокладке труб "Северного потока-2".

У самому "Газпромі" визнали, що для проєкту з’явилися ризики.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не відмовляється від проєкту, хоча, ймовірно, це стане подразником у покращенні відносин з новою адміністрацією США.