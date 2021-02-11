Вітренко: Україні терміново потрібен міністр енергетики, незалежно від прізвища

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що повноцінна координація енергетичного сектору та оперативні відповіді на виклики, які виникають перед галуззю, можливі лише за умови призначення профільного віце-прем'єра.

Про це він сказав під час зустрічі з представниками Європейської Бізнес Асоціації, передає "Укрінформ".

"Україні терміново потрібен міністр енергетики, незалежно від прізвища", - підкреслив Вітренко.

Він сподівається, щонайближчим часом повноправний міністр буде призначений.

Водночас, на думку Вітренка, більшість питань, що пов'язані з галуззю, виходять за межі повноважень Міністерства енергетики.

"Саме тому потрібен не лише міністр, але й віце-прем'єр, який зможе комплексно координувати такі питання", - зазначив він.

Нагадаємо:

Перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що відповідь на питання про голосування за кандидатуру першого віце-прем'єра - міністра енергетики можна буде дати після засідання фракції 15 лютого.

Юрія Вітренка, кандидатуру якого вже двічі виносили на голосування парламенту, спробують втретє призначити першим віцепрем'єром - міністром енергетики.

На засіданні Верховної Ради 28 січня Юрія Вітренка з другої спроби не призначили першим віцепрем’єром - міністром енергетики.

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав кандидатуру Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єра-міністра енергетики.

На засіданні 17 грудня Верховна Рада не підтримала призначення колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики.

Кабмін на позачерговому засіданні 21 грудня призначив Вітренка першим заступником міністра енергетики. На нього також поклали тимчасове виконання обов'язків міністра.

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" 25 січня просив підтримати Вітренка під час голосування в парламенті на посаду міністра енергетики, як найбільш незалежного кандидата.