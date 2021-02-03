Вітренка спробують втретє призначити міністром енергетики - нардеп

Юрія Вітренка, кандидатуру якого вже двічі виносили на голосування парламенту, спробують втретє призначити першим віцепрем'єром - міністром енергетики.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка в етері програми "Хард з Влащенко".

"На початку пленарного тижня обов'язково є фракція... причина збирати фракцію, це кадрові питання. Тому що ми зрозуміли на прикладі першого призначення Юрія Вітренка, їх уже два було, там ще й наступне буде...", - сказав Корнієнко.

Він також зазначив, що за підсумками двох голосувань стало зрозуміло, що силами однієї лише фракції "Слуга народу" підтримати таке призначення не виходить, і значить потрібна буде підтримка інших народних депутатів.

Водночас, голова Верховної Ради Дмитро Разумков в етері телеканалу "Прямий" розповів, що у четвер, 4 лютого, питання призначення не розглядатиметься.

"Завтра (4 лютого - ЕП) такої можливості не існує... а далі подивимося", - сказав він.

Спікер нагадав процедуру призначення на цю посаду - рішення фракції, фракція вносить подання прем'єр-міністру, який готує пакет документів та передає їх до Верховної Ради, потім подання голови Кабміну розглядає профільний комітет і "лише після цього це питання може потрапити до зали Верховної Ради".

Разумков також зазначив, що під час двох попередніх голосувань він не підтримував кандидатуру Вітренка.

Нагадаємо:

На засіданні Верховної Ради 28 січня Юрія Вітренка з другої спроби не призначили першим віцепрем’єром - міністром енергетики.

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримавкандидатуру Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єра-міністра енергетики.

На засіданні 17 грудня Верховна Рада не підтримала призначення колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики.

Кабмін на позачерговому засіданні 21 грудня призначив Вітренка першим заступником міністра енергетики. На нього також поклали тимчасове виконання обов'язків міністра.

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" 25 січня просив підтримати Вітренка під час голосування в парламенті на посаду міністра енергетики, як найбільш незалежного кандидата.