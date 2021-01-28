Вітренка знову не призначили першим віцепрем’єром - міністром енергетики

На засіданні Верховної Ради 28 січня Юрія Вітренка з другої спроби не призначили першим віцепрем’єром - міністром енергетики.

За проголосували 204 депутати, проти - 45, утрималось - 62, не голосували - 38.

Кандидатуру підтримали фракція "Слуга Народу" - 177 голосів, "Довіра" - 18 голосів та позафракційні депутати - 9 голосів. "Проти" голосувала "Батьківщина" - 17 "проти" та "Опозиційна платформа-За життя" - 21 "проти".

"Європейська солідарність", "Голос" та "За майбутнє" утримались.

Під час виступу у залі, Вітренко також відзвітував щодо результатів роботи з моменту призначення в.о. міністра енергетики. За його словами, зокрема, була погашена заборгованість перед шахтарями, монетизовано пільги для споживачів з електроопаленням та підписані угоди з іноземними інвестиціями у власний видобуток газу в Україну.

Також у відповідь на питання щодо того, чи вистачить бюджету на фінансування субсидій внаслідок нещодавного підняття тарифів, Вітренко заявив, що "поки субсидій вистачає на всіх людей", проте після опалювального сезону буде переглядатися питання, чи необхідні міністерству додаткові кошти.

Нагадаємо:

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав кандидатуру Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єра-міністра енергетики.

На засіданні 17 грудня Верховна Рада не підтримала призначення колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики.

Кабмін на позачерговому засіданні 21 грудня призначив Вітренка першим заступником міністра енергетики. На нього також поклали тимчасове виконання обов'язків міністра.

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" 25 січня просив підтримати Вітренка під час голосування в парламенті на посаду міністра енергетики, як найбільш незалежного кандидата.

Економічна правда