Новини 10 лютого: ДТЕК продовжує зупиняти енергоблоки, "Нафтогаз" підвищив ціни на газ для теплопостачальників

Про ціни на газ для теплопостачальників. НАК "Нафтогаз" підняв ціну на газ для постачальників тепла у січні з 6,1 грн до 7,33 грн за кубометр в рамках покладених спеціальних обов’язків.

Про обшуки в "Енергоатомі". Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в НАЕК "Енергоатом" через розслідування у справі щодо продажу електроенергії за необґрунтованою ціною.

Про супутниковий інтернет Маска. Послуги супутникового інтернету Starlink від SpaceX Ілона Маска відкрились до передзамовлення, наразі лише у трьох країнах - Британії, США та Канаді.

Про зупинку енергоблоків. Енергоблоки на Запорізькій та Курахівській ТЕС увійшли в аварійний ремонт, наразі в Україні 11 з 12 енергоблоків у ремонті належать "ДТЕК Енерджі".

Про держборг. Мінфін підвищив прогноз виплат за держборгом у 1 кварталі 2021 року (січень-березень) на 7,25 млрд грн - до 146,1 млрд грн.

Ексклюзив ЕП

Новий CEO Reface: У нас є бачення, як ми виростимо велику історію

Зміна облич заради розваги принесла українським розробникам Reface шалену популярність у всьому світі. Додаток року за версією Google, який обігнав Tik-Tok. Один із засновників компанії розповів ЕП про результати роботи за рік і плани на майбутнє. (рос)