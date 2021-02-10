У Мінфіні оцінюють виплати за держборгом у першому кварталі в 146 мільярдів
Мінфін підвищив прогноз виплат за держборгом у 1 кварталі 2021 року (січень-березень) на 7,25 млрд грн - до 146,1 млрд грн.
Про свідчать дані на сайті Міністерства фінансів.
Як і раніше, пікові періоди виплат за держборгом прогнозуюуться у 2 і 3 кварталах.
Так, прогноз виплат по держборггу у квітні-червні підвищили на 0,77 млрд грн, до 166,47 млрд грн.
У липні-вересні виплати оцінюються в 166,44 млрд грн, у жовтні-грудні - в 118,46 млрд грн.
При цьому, прогнозовані виплати за внутрішнім боргом у 1 кварталі на 8,17 млрд грн нижче показників місячної давнини і становлять 113,5 млрд грн, а оновлена оцінка виплат за 2 квартал підвищена на 1 млрд грн - до 140,78 млрд грн.
Прогнозовані виплати за зовнішнім боргом на 1 квартал 2021 року знижені на майже на 1 млрд грн - до 32,6 млрд грн, на 2 залишилися на рівні 25,7 млрд грн.
Загалом у 2021 році виплати за держборгом мають становити 597,47 млрд грн, у 2022-му - 283,86 млрд грн.
Нагадаємо:
Державний та гарантований державою борг України станом на кінець 2020 року становив 2,56 трильйона гривень, або 90,3 мільярда доларів.
Економічна правда
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