У Мінфіні оцінюють виплати за держборгом у першому кварталі в 146 мільярдів

Мінфін підвищив прогноз виплат за держборгом у 1 кварталі 2021 року (січень-березень) на 7,25 млрд грн - до 146,1 млрд грн.

Про свідчать дані на сайті Міністерства фінансів.

Як і раніше, пікові періоди виплат за держборгом прогнозуюуться у 2 і 3 кварталах.

Так, прогноз виплат по держборггу у квітні-червні підвищили на 0,77 млрд грн, до 166,47 млрд грн.

У липні-вересні виплати оцінюються в 166,44 млрд грн, у жовтні-грудні - в 118,46 млрд грн.