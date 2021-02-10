НАБУ проводить обшуки в "Енергоатомі" - Ситник

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки в НАЕК "Енергоатомі" через розслідування у справі щодо продажу електроенергії за необґрунтованою ціною.

Про це очільник НАБУ Артем Ситник заявив під час презентації звіту про діяльність НАБУ за друге півріччя 2020 року.

"Це відповідає дійсності,те, що відбуваються обшуки, санкціоновані Антикорсудом", - заявив Ситник. "Знову ж таки, аби не розголошувати таємницю досудового розслідування, можу сказати лише те, що ця справа дійсно стосується продажу електроенергії ряду комерційних структур".

Очільник НАБУ додав, що "саме розслідування було розпочато через те, що, виходячи з аналізу ситуації, є певні дискримінаційні умови при продажу електроенергії, і формуються лоти таким чином, аби їх можна було викупити лише певним споживачам електроенергії".

За його словами, це вплинуло на формування ціни на електроенергію нижче ринкової, що могло потенційно завдати збитків державі.

Раніше про обшуки також повідомив народний депутат Гео Лерос. Він опублікував документ витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, де зазначено, що провадження зареєстровано 12 січня 2021 року.

Згідно документу, провадження стосується аукціону № EP-211220-15, проведеного 21 грудня 2020 року. За даними Української енергетичної біржі, на вказаному аукціоні Енергоатомом було продано 13 млн МВт на суму 15 млрд грн за однією позицією, а також 302 тисячі МВт на суму 222 млн грн за другою.

Середня ціна за першою позицією становила 1 159.76 грн за МВТ/год, за другою - 735.24 грн. На сайті "Енергоатому" зазначається, що в аукціоні взяли участь 9 компаній.

Зі свого боку НАЕК "Енергоатом" заявила, що "всіляко сприятиме детективам, оскільки зацікавлена у максимально прозорому й об’єктивному розслідуванні кримінальних справ".

Нагадаємо:

На аукціоні у листопаді Енергоатом продав 85% пропозиції електроенергії за ціною 650 гривень за МВт/год компаніям Ахметова та Коломойського. Різниця ціни з ринковою становить 42%.

Раніше нардеп Гео Лерос заявляв, що депутат Андрій Деркач і заступник голови Офісу президента Олег Татаров контролюють державного енергетичного монополіста "Енергоатом".

Економічна правда