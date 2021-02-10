Супутниковий інтернет від SpaceX став доступним для передзамовлення в окремих країнах

Послуги супутникового інтернету Starlink від SpaceX Ілона Маска відкрились до передзамовлення, наразі лише у трьох країнах - Британії, США та Канаді.

Про це повідомляє CNBC.

Раніше технологія була доступна лише у режимі бета-тестування, та наразі почала отримувати заявки на попередні замовлення. За них доведеться сплатити близько 99 доларів залежно від країни.

Потенційні користувачі Starlink можуть ввести свою адресу на веб-сайті компанії. Послуга буде пропонуватися спершу у США, Канаді та Великобританії.

На вебсайті компанії підкреслюється, що попередні замовлення "повністю підлягають відшкодуванню", але дрібним шрифтом зазначається, що "розміщення депозиту не гарантує обслуговування". SpaceX також додає, що "на виконання замовлень може знадобитись 6 місяців і більше" залежно від місця розташування користувачів.

Нагадаємо:

Перші розробки Starlink почалися ще в 2015 році, а 22 лютого 2018 року компанія запустила в космос тестові прототипи.

За словами експертів, якщо проект буде успішним, люди в усьому світі, зокрема, у віддалених поселеннях, отримають інтернет, який приблизно в 40 разів швидший, ніж той, що пропонують провайдери.

SpaceX випустила бета-версію додатку для користування супутниковим інтернетом Starlink. Вартість послуги - 99 доларів, ще 499 доларів коштує необхідне обладнання.

Економічна правда