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IKEA через коронавірус переносить відкриття магазину в Києві

Четвер, 7 травня 2020, 13:46
 

Договір оренди меблевого рітейлера IKEA Україна з ТРЦ Blockbuster Mall у Києві вже підписаний, але у зв'язку з епідемією коронавірусу дата відкриття магазину IKEA поки не визначена.

Про це повідомив у Facebook координатор бізнес-клієнтів компанії IKEA Україна Ігор Іус.

"Карантин карантином, але приватний бізнес не планує стояти на місці. Договір оренди ІКЕА Україна з ТРЦ Blockbuster Mall вже підписаний, але у зв'язку з епідемією відкриття магазину в самому центрі Києва відбудеться поки невідомо коли", - написав він.

Але, за його словами, уже найближчим часом ІКЕА Україна планує запускати інтернет-продаж.

"ІКЕА зрозуміла, що український покупець дуже еластичний і більше пристосований до інтернет-покупок, ніж безпосередньо в традиційному магазині.

Наразі продукції ІКЕА в Україні на ринку дуже багато (точніше не на ринку, а вже у споживача), оскільки приплив товару до України забезпечується з магазинів ІКЕА з Польщі. Частина того товару потрапляла до України "напів-легально", тобто за допомого туристичного руху з поверненням податку VAT (tax-free), частина легально з розмитненням товару та оплатою усіх митних зборів в державний бюджет України", - додав Іус.

"Єдиним способом завезти товар ІКЕА в Україну в час епідемії - це вантажівкою, легально, тобто з розмитненням товару та оплатою усіх митних платежів. Офіційно", - зазначив представник IKEA Україна.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що шведська компанія IKEA аналізує наступні кроки та можливі дати запуску бізнесу в Україні в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Рекомендуємо почитати: IKEA в Україні: чим меблевий гігант буде підкорювати новий ринок

Економічна правда

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