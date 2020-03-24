IKEA не почне працювати в Україні в обіцяні терміни

Шведська компанія IKEA аналізує наступні кроки та можливі дати запуску бізнесу в Україні в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це йдеться в офіційній відповіді IKEA на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"Ми підтверджуємо свою прихильність Україні і плани щодо виходу на український ринок, тому в зв'язку з пандемією коронавірусу аналізуємо можливі тимчасові рамки і наступні кроки", - заявили в компанії.

Зокрема, раніше компанія повідомляла про наміри запустити e-commerce в Україні навесні 2020 року.

"Протягом цієї надзвичайної ситуації IKEA по всьому світу дотримується вказівок відповідних органів державної влади та Всесвітньої організації охорони здоров'я, адже безпека співробітників, покупців і партнерів є безумовним пріоритетом", - резюмується в коментарі.

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Нагадуємо:

У вересні 2018 року IKEA офіційно заявила про відкриття першого в Україні магазину в форматі city store в 2019 році.

Об'єкт повинен був відкритися в київському ТРЦ Ocean Mall.

Однак пізніше рітейлер заявив, що в зв'язку з затримкою будівництва ТРЦ компанія розглядає альтернативні шляхи запуску бізнесу в Україні.

Влітку 2019 року IKEA оголосила про запуск офіційного веб-сайту для українських споживачів і набір персоналу для роботи в першому магазині міського формату в Києві.

Відкриття магазину було заплановано на кінець 2019 року, проте в кінці року IKEA заявила, що вирішила спочатку запустити електронну комерцію (весна 2020 року), а після цього - фізичний магазин.

Розвитком мережі в Україні займається "IKEA Південно-Східна Європа", що є частиною IKEA Group (Ingka Holding B.V.).

Компанія займається роздрібним бізнесом IKEA в Хорватії, Сербії, Румунії та Словенії.