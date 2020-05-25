Великий попит: IKEA в Україні тимчасово не прийматиме нові заявки
Через великий попит шведський рітейлер меблів IKEA призупинив прийом нових заявок та обмежив доставку товарів по Україні.
Про це повідомляється на сайті онлайн-магазину.
"Щоб задовольнити великий попит і надалі відповідати високим стандартам IKEA, ми прийняли рішення тимчасово обмежити послугу доставки товарів додому і зробити її доступною лише по Києву.
Наші пункти видачі замовлень не будуть приймати нові заявки, але залишаються відкритими для покупців, які вже зробили замовлення", - йдеться у повідомленні.
Нагадуємо:
14 травня шведський магазин IKEA розпочав роботу на українському ринку і запустив онлайн-магазин.
Покупці, окрім доставки, можуть забрати товар безкоштовно в одному з двох пунктів отримання замовлень у Києві.
Договір оренди меблевого рітейлера IKEA Україна з ТРЦ Blockbuster Mall у Києві вже підписаний, але у зв'язку з епідемією коронавірусу дата відкриття магазину IKEA поки не визначена.
Раніше повідомлялось, що шведська компанія IKEA аналізує наступні кроки та можливі дати запуску бізнесу в Україні в зв'язку з пандемією коронавірусу.
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Економічна правда
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