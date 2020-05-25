Великий попит: IKEA в Україні тимчасово не прийматиме нові заявки

Через великий попит шведський рітейлер меблів IKEA призупинив прийом нових заявок та обмежив доставку товарів по Україні.

Про це повідомляється на сайті онлайн-магазину.

"Щоб задовольнити великий попит і надалі відповідати високим стандартам IKEA, ми прийняли рішення тимчасово обмежити послугу доставки товарів додому і зробити її доступною лише по Києву.

Наші пункти видачі замовлень не будуть приймати нові заявки, але залишаються відкритими для покупців, які вже зробили замовлення", - йдеться у повідомленні.



Нагадуємо:

14 травня шведський магазин IKEA розпочав роботу на українському ринку і запустив онлайн-магазин.

Покупці, окрім доставки, можуть забрати товар безкоштовно в одному з двох пунктів отримання замовлень у Києві.

Договір оренди меблевого рітейлера IKEA Україна з ТРЦ Blockbuster Mall у Києві вже підписаний, але у зв'язку з епідемією коронавірусу дата відкриття магазину IKEA поки не визначена.

Раніше повідомлялось, що шведська компанія IKEA аналізує наступні кроки та можливі дати запуску бізнесу в Україні в зв'язку з пандемією коронавірусу.

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Економічна правда