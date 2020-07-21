Меблевий рітейлер IKEA подвоює потужності інтернет-магазину в Україні
Найбільший у світі рітейлер меблів та товарів для дому IKEA планує відкрити два додаткових пункти видачі замовлень у Києві, а також подвоює потужності інтернет-магазину в Україні.
Про це йдеться у прес-релізі компанії.
"Компанія більш ніж удвічі збільшила свою здатність обробляти замовлення, зроблені через інтернет-магазин IKEA в Україні, і тепер може задовольнити попит як в Києві, так і в інших регіонах. З огляду на високу зацікавленість в продуктах IKEA, компанія планує і надалі інвестувати в потужності для обробки замовлень", - заявили в IKEA.
Крім цього, компанія планує відкрити перший магазин в міському форматі в Україні до кінця 2020 року.
У компанії раніше підтвердили, що вже підписаний договір оренди з торгово-розважальним центром Blockbuster Mall.
Нагадаємо:
Через великий попит шведський рітейлер меблів IKEA призупинив прийом нових заявок та обмежив доставку товарів по Україні.
14 травня шведський магазин IKEA розпочав роботу на українському ринку і запустив онлайн-магазин.
Покупці, окрім доставки, можуть забрати товар безкоштовно в одному з двох пунктів отримання замовлень у Києві.
Договір оренди меблевого рітейлера IKEA Україна з ТРЦ Blockbuster Mall у Києві вже підписаний, але у зв'язку з епідемією коронавірусу дата відкриття магазину IKEA поки не визначена.
Раніше повідомлялось, що шведська компанія IKEA аналізує наступні кроки та можливі дати запуску бізнесу в Україні в зв'язку з пандемією коронавірусу.
Рекомендуємо почитати: IKEA в Україні: чим меблевий гігант буде підкорювати новий ринок
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua