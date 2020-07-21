Меблевий рітейлер IKEA подвоює потужності інтернет-магазину в Україні

Найбільший у світі рітейлер меблів та товарів для дому IKEA планує відкрити два додаткових пункти видачі замовлень у Києві, а також подвоює потужності інтернет-магазину в Україні.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

"Компанія більш ніж удвічі збільшила свою здатність обробляти замовлення, зроблені через інтернет-магазин IKEA в Україні, і тепер може задовольнити попит як в Києві, так і в інших регіонах. З огляду на високу зацікавленість в продуктах IKEA, компанія планує і надалі інвестувати в потужності для обробки замовлень", - заявили в IKEA.

Крім цього, компанія планує відкрити перший магазин в міському форматі в Україні до кінця 2020 року.

У компанії раніше підтвердили, що вже підписаний договір оренди з торгово-розважальним центром Blockbuster Mall.

Нагадаємо:

Через великий попит шведський рітейлер меблів IKEA призупинив прийом нових заявок та обмежив доставку товарів по Україні.

14 травня шведський магазин IKEA розпочав роботу на українському ринку і запустив онлайн-магазин.

Покупці, окрім доставки, можуть забрати товар безкоштовно в одному з двох пунктів отримання замовлень у Києві.

Договір оренди меблевого рітейлера IKEA Україна з ТРЦ Blockbuster Mall у Києві вже підписаний, але у зв'язку з епідемією коронавірусу дата відкриття магазину IKEA поки не визначена.

Раніше повідомлялось, що шведська компанія IKEA аналізує наступні кроки та можливі дати запуску бізнесу в Україні в зв'язку з пандемією коронавірусу.

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