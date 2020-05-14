IKEA розпочала роботу в Україні: запрацював онлайн-магазин

Шведський магазин IKEA розпочав роботу на українському ринку і запустив онлайн-магазин.

Про це повідомляє пресреліз компанії.

Замовлення можна робити на сайті www.ikea.ua.

"Ми раді розпочати роботу в Україні завдяки запуску інтернет-магазину, особливо в час, коли кожен із нас приділяє увагу безпеці і комфортному перебуванню вдома", – сказав Флоріан Меллє, керівник IKEA в Україні.

Покупці, окрім доставки, зможуть забрати товар безкоштовно в одному з двох пунктів отримання замовлень у Києві.

Зараз працює два пункти – у Ашан Рів Гош (Auchan Rive Gauche) та Metro Cash & Carry.

У IKEA просять поставитися з розуміння у разі можливих затримок протягом перших днів роботи.

Після запуску інтернет-магазину IKEA планує якнайшвидше відкрити свій магазин у новому міському форматі (city store) у Києві. Компанія нещодавно підписала договір оренди з ТРЦ Blockbuster Mall.

Нагадаємо:

Договір оренди меблевого рітейлера IKEA Україна з ТРЦ Blockbuster Mall у Києві вже підписаний, але у зв'язку з епідемією коронавірусу дата відкриття магазину IKEA поки не визначена.

Раніше повідомлялось, що шведська компанія IKEA аналізує наступні кроки та можливі дати запуску бізнесу в Україні в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Рекомендуємо почитати: IKEA в Україні: чим меблевий гігант буде підкорювати новий ринок

Економічна правда



