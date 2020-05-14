Всі розділи
Укр / Рус

IKEA розпочала роботу в Україні: запрацював онлайн-магазин

Четвер, 14 травня 2020, 15:31
 

Шведський магазин IKEA розпочав роботу на українському ринку і запустив онлайн-магазин.

Про це повідомляє пресреліз компанії.

Замовлення можна робити на сайті www.ikea.ua

"Ми раді розпочати роботу в Україні завдяки запуску інтернет-магазину, особливо в час, коли кожен із нас приділяє увагу безпеці і комфортному перебуванню вдома", – сказав Флоріан Меллє, керівник IKEA в Україні.

Покупці, окрім доставки, зможуть забрати товар безкоштовно в одному з двох пунктів отримання замовлень у Києві.

Зараз працює два пункти – у Ашан Рів Гош (Auchan Rive Gauche) та Metro Cash & Carry. 

У IKEA просять поставитися з розуміння у разі  можливих затримок протягом перших днів роботи. 

Після запуску інтернет-магазину IKEA планує якнайшвидше відкрити свій магазин у новому міському форматі (city store) у Києві. Компанія нещодавно підписала договір оренди з ТРЦ Blockbuster Mall.

Нагадаємо:

Договір оренди меблевого рітейлера IKEA Україна з ТРЦ Blockbuster Mall у Києві вже підписаний, але у зв'язку з епідемією коронавірусу дата відкриття магазину IKEA поки не визначена.

Раніше повідомлялось, що шведська компанія IKEA аналізує наступні кроки та можливі дати запуску бізнесу в Україні в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Рекомендуємо почитати: IKEA в Україні: чим меблевий гігант буде підкорювати новий ринок

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

IKEA

powered by lun.ua
Матеріали за темою
IKEA через коронавірус переносить відкриття магазину в Києві 7 травня 2020, 13:46
IKEA не почне працювати в Україні в обіцяні терміни 24 березня 2020, 19:45
IKEA виплатить 46 мільйонів доларів батькам загиблого хлопчика, на якого впав комод 7 січня 2020, 11:06
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!