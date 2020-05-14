IKEA розпочала роботу в Україні: запрацював онлайн-магазин
Шведський магазин IKEA розпочав роботу на українському ринку і запустив онлайн-магазин.
Про це повідомляє пресреліз компанії.
Замовлення можна робити на сайті www.ikea.ua.
"Ми раді розпочати роботу в Україні завдяки запуску інтернет-магазину, особливо в час, коли кожен із нас приділяє увагу безпеці і комфортному перебуванню вдома", – сказав Флоріан Меллє, керівник IKEA в Україні.
Покупці, окрім доставки, зможуть забрати товар безкоштовно в одному з двох пунктів отримання замовлень у Києві.
Зараз працює два пункти – у Ашан Рів Гош (Auchan Rive Gauche) та Metro Cash & Carry.
У IKEA просять поставитися з розуміння у разі можливих затримок протягом перших днів роботи.
Після запуску інтернет-магазину IKEA планує якнайшвидше відкрити свій магазин у новому міському форматі (city store) у Києві. Компанія нещодавно підписала договір оренди з ТРЦ Blockbuster Mall.
Нагадаємо:
Договір оренди меблевого рітейлера IKEA Україна з ТРЦ Blockbuster Mall у Києві вже підписаний, але у зв'язку з епідемією коронавірусу дата відкриття магазину IKEA поки не визначена.
Раніше повідомлялось, що шведська компанія IKEA аналізує наступні кроки та можливі дати запуску бізнесу в Україні в зв'язку з пандемією коронавірусу.
Рекомендуємо почитати: IKEA в Україні: чим меблевий гігант буде підкорювати новий ринок
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua