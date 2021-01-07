Черговий рекорд: біткоїн подолав позначку в 38,5 тисяч доларів

Вартість криптовалюти Bitcoin вкотре оновила історичний максимум, перевищивши 38,5 тисяч доларів.

Про це свідчать дані на порталі CoinDesk.

Досягнувши попереднього піку в 37 710 доларів о 5:44 7 січня (за Києвом), ціна біткоїна опустилась до 36 841 доларів о 8:29 7 січня (за Києвом), після чого почала поступовий ріст до нового історичного максимуму в 38 550,6 доларів (16:14 за Києвом).

Станом на 16:59 (за Києвом) вартість біткоїна становила 38 505,92 доларів.