Оновила рекорд: ціна на біткоїн перевищила 35 тисяч доларів

Ціна біткоїна піднялася вище 35,7 тисячі доларів і оновила історичний максимум.

Про це повідомляється на порталі CoinDesk.

На ранок 6 січня вартість криптовалюти зросла на п'ять відсотків і в піку становила близько 35,7 тисячі доларів. На 12:30 за київським часом ціна на біткоїн становила 34,3 тис доларів.

У грудні стало відомо, що загалом у світі видобуто близько 19 мільйонів біткоїнів, а в 2021 році їх число досягне 21 мільйона. Однак попит продовжить перевищувати пропозицію, і в наступному році криптовалюта продовжить дорожчати.

При цьому через забуті паролі або пошкодження обладнання для майнінгу назавжди втрачені від трьох до п'яти мільйонів біткоїнів.

Стратеги JPMorgan Chase на чолі з Ніколаосом Панігірцоглу прогнозують, що у довгостроковій перспективі вартість біткоїна може сягнути 146 тисяч доларів.

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