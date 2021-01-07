Новий рекорд: ціна на біткоїн перевищила 37 тисяч доларів
Ціна біткоїна піднялася вище 37 710 доларів і вкотре оновила історичний максимум.
Про це свідчать дані на порталі CoinDesk.
За останню добу біткоїн подорожчав на 8,09%, ринкова капіталізація становить 689,51 млрд доларів.
Нового піку в 37 710 доларів криптовалюта досягла о 5:44 7 січня (за Києвом), станом на 10:59 7 січня (за Києвом) вартість біткоїна становила 37 295 доларів.
Нагадаємо:
Раніше ціна біткоїна піднялася вище 35,7 тисячі доларів і оновила історичний максимум.
Стратеги JPMorgan Chase на чолі з Ніколаосом Панігірцоглу прогнозують, що у довгостроковій перспективі вартість біткоїна може сягнути 146 тисяч доларів.
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Економічна правда
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