Газзбути почали оприлюднювати лютневі тарифи на газ

Газопостачальні компанії 26 січня мають оприлюднити свої ціни для побутових споживачів на лютий - відповідно до рішення уряду, вона не повинна перевищувати 6,99 грн за кубометр. Уже 10 компаній оприлюднили свої ціни.

Про це повідомляє "Газправда".

"Газопостачальні компанії мають оприлюднювати вартість газу за 5 днів до початку місяця постачання, якщо ціна на наступний місяць буде відрізнятися від попереднього. Тобто в тих газопостачальників, які не оприлюднять свіжу, лютневу ціну сьогодні, формально діятиме січнева (вища) ціна", - йдеться у повідомленні.

Станом на ранок 26 січня свої лютневі цінники оприлюднили 10 компаній. Зокрема, Megawatt запропонував ціну 6,88, "Енергетичнi ресурси України" - 6,90, ETG.UA - 6,98 грн за кубометр.

"Решта постачальників, котрі оприлюднили ціну станом на ранок вівторка (Paliv Energy, "Галнафтогаз", Асканія Енерджи, "Кременчукгаз-трейдінг", "Чернівецька обласна енергопостачальна компанія", Торгова електрична компанія, "Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія"), запропонували 6,99 грн за кубометр", - додає видання.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр.

Для споживачів, які мають контракти на постачання газу за ціною нижче 6,99 грн, тарифи не зміняться. Ціна постачальника останньої надії так само встановлена на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Також міністри встановили граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що у Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.

Раніше уряд провів зустріч з Міжнародним валютним фондом, прем’єр заявив про необхідність пошуку компромісу щодо тарифів на газ.

Економічна правда