Новини 28 січня: Вітренка знову не призначили віцепрем'єром, податкову міліцію ліквідують

Про Вітренка. На засіданні Верховної Ради 28 січня Юрія Вітренка з другої спроби не призначили першим віцепрем’єром - міністром енергетики.

Юрій Вітренко, якого вдруге Рада не призначила на посаду віце-прем'єра - міністра енергетики, заявив, що йому не соромно звітувати за місяць роботи, також, за його словами, "це була нагода отримати цінний досвід урядовця".

Про податкову міліцію. Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 3087-д "Про Бюро економічної безпеки", створення правоохоронного органу, який займатиметься кримінальними порушенням у сфері економіки та ліквідує податкову міліцію.

Про транш від МВФ. Аналітики інвестбанку JP Morgan очікують, що staff-level agreement між Україною і МВФ може бути укладений за підсумками місії Фонду у січні, але виплата коштів у січні-березні цього року малоймовірна.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що робота місії МВФ в Україні продовжена на 7-10 днів, за його словами, надходження коштів від Фонду - "більше питання технічне".

Про накопичувальну пенсійну систему. У Мінсоцполітики сподіваються на прийняття законопроєктів №4408 і №2683 - це дозволить з 2022 року почати впровадження другого, накопичувального, рівня пенсійної системи для працівників шкідливих, великих підприємств, а з 2023 року - для всіх.

Про зарплату. У грудні 2020 року реальна зарплата в Україні порівняно з груднем 2019 року зросла на 10,1%.

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