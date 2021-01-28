Рада прийняла закон про створення Бюро економічної безпеки

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 3087-д "Про Бюро економічної безпеки", створення правоохоронного органу, який займатиметься кримінальними порушенням у сфері економіки та ліквідує податкову міліцію.

Документ підтримали 242 нардепи.

Бюро економічної безпеки буде єдиним правоохоронним органом, що розслідуватиме економічні злочини. Крім тих, які розслідує НАБУ. Це означає, що зі створенням БЕБ зникне не лише податкова міліція, але й економічні підрозділи в Національній поліції та Службі безпеки України.

Загалом на БЕБ планують покласти повноваження розслідувати ухилення від сплати податків, але крім цього ще низку злочинів, пов’язаних з економікою та фінансами.

У БЕБі працюватимуть детективи, які проводитимуть не лише збір аналітичної інформації про, наприклад, ухилення від сплати податків, але й вестимуть оперативно-розшукову діяльність на рівні з іншими силовими структурами.

Загалом у БЕБ планують працевлаштувати 4 тисячі працівників - як у центральний апарат, так і в регіональні відділення.

Очолюватиме бюро директор. У першому читанні цього законопроєкту передбачалось, що директора на 5 років призначатиме президент, а обиратиме конкурсна комісія.

Проте до другого читання у документ внесли зміни - тепер передбачено, що директор, відібраний на відкритому конкурсі, призначатиметься Кабміном за поданням прем'єра.

Раніше схвалення законопроєкту про БЕБ у першому читанні викликало негативну реакцію у бізнесу.

"Положеннями проєкту Закону №3087-д пропонується внести зміни до ряду законів, замінивши словосполучення "податкова міліція" на "Бюро економічної безпеки України", що призведе просто до зміни назви органу", - розповідала ЕП координаторка податкового комітету Європейської бізнес асоціації Наталія Артемчук.

Там також критикують ідею переведення на службу до нового бюро колишніх працівників податкової міліції без проведення перевірки на доброчесність.

"Обурює велика чисельність штату нового правоохоронного органу, наділеного правами використання спеціальних засобів, у тому числі, вогнепальної зброї працівниками БЕБ, які мають спеціальні звання. Це може бути використано з метою тиску на бізнес та продовження сумнозвісних традицій з "маски-шоу", - заявляли у ЄБА.

Нагадаємо:

Голова Мінфіну Сергій Марченко вважає дискусійним питанням створення Бюро економічної безпеки - замість єдиного держоргану з економічних розслідувань він пропонує передати його функції департаменту Мінфіну.

Створення Бюро економічної безпеки (або аналогічного органу) замість існуючої Податкової міліції до кінця 2020 року було одним із зобов’язань України перед МВФ.

Верховна Рада 3 вересня ухвалила в першому читанні законопроєкт № 3087-д "Про Бюро економічної безпеки".

Цей законопроєкт розроблено, щоб ліквідувати податкову міліції, для оптимізації структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері економіки, усунення дублювання їх функцій та створення Бюро економічної безпеки.

До законопроекту "Про Бюро економічної безпеки України" № 3087-д до другого читання народні депутати подали близько 1500 поправок.

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Економічна правда