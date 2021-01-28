Маски-шоу одного актора: як ДФС, СБУ і Нацполіція втратили контроль над економічними злочинами

"Спершу працівники податкової міліції Києва приїхали на юридичну адресу компанії, терміново вимагаючи зустрічі з директором. Директор перебував у відрядженні, тому податківці призначили з ним зустріч у приміщенні Державної фіскальної служби (ДФС) на наступному тижні.

Однак, не чекаючи обумовленої дати податківці приїхали до директора додому, намагаючись умовити його підписати документи, що свідчать про фіктивність діяльності та нереальності операцій за заявлений податковий кредит ПДВ.

Лише після виклику адвоката працівники ДФС відступили, заявивши, що це "тільки початок".

Згодом ДФС тероризувала директора компанії майже щоденними візитами додому, залякуючи кримінальними справами через той таки "фіктивний" податковий кредит. Водночас Державна податкова служба цей податковий кредит компанії погодила, визнавши цілком легальним.

Працівники ДФС чинили тиск на директора через його рідних, телефонували його батькам, які жодним чином не пов’язані з компанією, з’являлися до них додому. Навіть приїхали до його бабусі.

Згодом податківці через суд домоглися проведення обшуків у компанії та у людей, які взагалі з нею не пов’язані. Під час обшуків, без опису, вилучили мішки документів та техніку. У деяких працівників зникли особисті кошти та речі.

Натомість, в Державній податковій службі стверджують, що у цієї компанії "усе гаразд, податковий кредит нараховано законно, актів податкових перевірок щодо несплати податків в особливо великих розмірах немає".

Таку історію ЕП розповів адвокат однієї з аграрних компаній Артем Ткаченко. У ній представники податкової міліції виявили порушення напередодні нового 2021 року. В народі такі дії силовиків прозвали "маски-шоу".

Протягом кількох років урядовці просували закони, які повинні були припинити ці явища.

Так Україна стала унікальною країною. Країною у якій влада бореться з тими, хто бореться з економічними злочинами.

Річ у тому, що розслідувати злочини, пов’язані з фінансовими операціями, приватною власністю чи сплатою податків, мають право одразу декілька силових структур. Це і згадана вище податкова міліція, і Національна поліція та навіть Служба безпеки України (СБУ).

Однак попри прискіпливу увагу, яку ці органи надають роботі підприємств, ефективність боротьби з економічними злочинами в Україні залишається вкрай низькою. Ба більше, в очах тих таки підприємців, робота силовиків залишається однією з топ-проблем, що заважають веденню бізнесу.

Фінальним акордом у боротьбі з "маски-шоу" стане створення нового органу, що перебере на себе всі функції розслідування економічних злочинів. І напередодні Верховна рада прийняла відповідне рішення.

Що робитиме Бюро економічної безпеки

Історії подібні тій, про яка написана вище, в Україні непоодинокі. Часом головними героями у них виступають представники податкової міліції, а часом – СБУ.

Наприклад, одразу після обрання президентом Володимира Зеленського СБУ почала обшуки на підприємстві "АрселорМіттал", звинувачуючи його керівництво у "неправильному використанні інвестицій материнської компанії".

До цього Служба безпеки "кошмарила" ІТ-бізнес та інвестиційні компанії, зокрема з перевірками приходили до компанії "YouControl" (надає послуги з аналізу підприємств) та інвестиційної компанії Dragon Capital.

Автори закону про Бюро економічної безпеки (БЕБ) переконують, що його ухвалення та створення нового силового органу, що розслідуватиме економічні органи, суттєво спростить життя підприємцям.

"Що таке БЕБ? Це не про створення якогось нового органу, який буде споживати бюджетні ресурси та відволікати увагу наших співгромадян. Це про порядок. Порядок, який буде одним для всіх.

Це про захист прав бізнесу, який повинен мати справу лише з одним перевіряючим органом, а не з декількома різноманітними "няньками" (не плутати з "інвестиційними нянями". – ЕП), які чи то обшуками, чи то виїмками, чи то інформаційними записами не дають бізнесу нормально працювати", – заявив його співавтор закону Данило Гетманцев перед голосуванням.

Бюро називають перш за все аналітичним органом, який повинен буде запобігати економічним злочинам, ґрунтуючись на даних з реєстрів. Як наслідок, гучних обшуків на підприємствах із вилученням майна та документації має стати менше.

Відповідно до закону, БЕБ стане єдиним органом, що розслідуватиме економічні злочини, зокрема:

незаконний обіг підакцизних товарів;

підробка документів щодо державної реєстрації юридичних осіб та ФОПів;

протидія господарській діяльності;

ухилення від сплати ЄСВ;

доведення банку до неплатоспроможності, а підприємств – до банкрутства;

порушення порядку ведення бази вкладників банку;

фальсифікація фінансової звітності та документів фінансових установ;

шахрайство з фінансовими ресурсами;

незаконні маніпуляції на фондовому ринку;

підробку цінних паперів;

незаконне використання товарних знаків;

незаконне збирання та розголошення комерційної та банківської таємниці;

незаконна приватизація тощо.

Найбільшим побоюванням критиків закону про бюро було те, що разом зі створенням БЕБ депутати не приберуть функції з розслідування економічних злочинів у інших силових структур, зокрема у СБУ.

Однак разом зі створенням бюро депутати змінили структуру СБУ, ліквідувавши її економічні підрозділи. Зникли функції розслідувати економічні злочини й у Національної поліції.

Сумнозвісна податкова міліція припинить існування протягом шести місяців від набрання чинності прийнятого сьогодні закону.

Як працюватиме Бюро економічної безпеки

Очолюватиме Бюро голова. Його мають відібрати на спеціальному конкурсі, а призначить уряд.

У початковому варіанті законопроєкту функцію з призначення та звільнення керівника Бюро пропонували надати президенту. Однак це суперечить Конституції України, адже голова держави таких повноважень не має.

БЕБ матиме центральний апарат та територіальні підрозділи. Загалом у цій структурі будуть працювати щонайбільше 4 тисячі осіб (це приблизно стільки ж, скільки наразі працює у податковій міліції). Підпорядковуватиметься бюро Кабінету міністрів.

Співробітники Бюро поділятимуться на аналітиків та детективів. Завданням перших буде проведення аналізу інформації про розрахунки компаній, вивчення фінансових показників та попередження злочинів.

Детективи проводитимуть безпосереднє розслідування виявлених злочинів. Вони отримуватимуть спеціальні звання, аналогічні поліцейським, а їхня заробітна плата становитиме не менше, ніж 20 прожиткових мінімумів (у 2021 році – 45,4 тис. грн – ЕП).

Всіх співробітників обиратимуть на конкурсній основі. Автоматичного переведення з податкової міліції чи СБУ до Бюро не буде.

Не зможуть стати співробітниками БЕБ люди, які мали судимість за кримінальне правопорушення, є громадянами іншої держави або мають заборгованість зі сплати аліментів. Під час відбору співробітники проходитимуть психофізичні дослідження за допомогою поліграфу (на детекторі брехні. – ЕП)

Хто підтримує створення нового органу

Утворення єдиного органу, який має розслідувати економічні злочини, було одним з пунктів передвиборчої програми не лише президента Зеленського та його партії "Слуга народу", але й низки інших політичних сил, зокрема "Європейської солідарності". У VIII скликанні депутати цієї партії пропонували створити Національне бюро фінансової безпеки, однак спроби так і не увінчалися успіхом.

Наполягають на створенні єдиного органу і міжнародні кредитори. Відповідно до меморандуму України з Міжнародним валютним фондом, бюро мало б запрацювати вже з 1 січня 2021 року. Прописали створення БЕБ й у меморандумі, який Україна уклала з ЄС (щодо надання макроекономічної допомоги).

За створення нового органу виступають й в експертному середовищі.

"Ми чекали цього вже десь 15 років, адже перші обіцянки ліквідувати податкову міліцію давав ще Ющенко (Віктор Ющенко, президент України в 2005-2010 роках. – ЕП). Добре, що орган зробили підпорядкованим Кабміну, а не президенту.

Ще один позитивний момент – обмеження чисельності працівників – чим їх менше, тим менше вони розпорошуватимуть свою роботу на дрібні правопорушення і більше концентруватимуться на великих", – каже аналітик з податкових питань Інституту соціально-економічної трансформації В’ячеслав Черкашин.

На підтримку створення БЕБу виступили й представники бізнесу. Зокрема в Спілці українських підприємців (СУП) сподіваються, що бюро стане якісно новим органом, адже, на відміну від податкової міліції чи СБУ, займатиметься переважно аналітичною роботою.

"Ключова наша вимога – це має бути аналітично-інформаційний підрозділ, який повинен виявляти економічні злочини, а не фактично воєнізований орган з повноваженнями без суду та слідства зупиняти роботу бізнесу. На нашу думку, ухвалена редакція відповідає цій вимозі", – повідомили там у відповідь на запит ЕП.

Чому створення БЕБ підтримують не всі

Попри те, що зі створенням нового органу, який боротиметься з економічними злочинами, багато хто пов’язує завершення епохи "маски-шоу", створення Бюро в прийнятій парламентом редакції закону, не підтримують деякі представники бізнесу.

Активно критикували документ у "Європейській бізнес асоціації". Там вважають, що прописані у законі категорії злочинів, які розслідуватиме Бюро, розписані дуже широко, тому у майбутньому його працівники зможуть їх трактувати на власний розсуд.

"Законопроєкт визначає статус Бюро як "державного правоохоронного органу", хоча, наприклад, у країнах ЄС переважна більшість спеціалізованих органів, які здійснюють боротьбу з економічною злочинністю, функціонують в системі органів виконавчої влади", – зазначають там.

ЄБА також виступає проти надання працівникам нового органу силових функцій, вогнепальної зброї, а також спеціальних звань.

"Для забезпечення фізичного захисту працівників при виконанні ними службових обов’язків можна залучати спецпідрозділи інших правоохоронних органів. Ми вважаємо, що саме ці рудиментні норми створюють сприятливе середовище для зловживання службовим становищем та перевищенням повноважень", – додали в ЄБА.

Проти виступали навіть деякі члени уряду. Нещодавно міністр фінансів Сергій Марченко назвав новий орган "черговим монстром", який перетягне на себе всі функції діючих підрозділів силовиків.

"Наша ключова проблема в тому, що функція мінімізації податкових зобов’язань шляхом ухилення від сплати податків і пов’язана з цим корупція, я підкреслю – пов’язана корупція, це дуже сполучені посудини. Несплата податків корумпує всю систему", – впевнений Марченко.

Міністр пропонував проводити реформу всередині діючої податкової міліції та створити всередині Мінфіну спеціальний департамент для того, аби налагодити роботу з протидією економічним злочинам.

Адвокат аграрної компанії, на якій податківці проводили обшуки наприкінці 2020 року, сподівається, що створення БЕБ покладе край "маски-шоу".

"Цей закон має логіку, оскільки будуть проводитися нові конкурси на посади, а тому хоч і не велика, але є надія, що безпідставних візитів, обшуків та корупції стане менше. Хоча ефективність, прозорість, принципи роботи нового органу напряму залежать від його керівництва", – вважає Артем Ткаченко.

Про те, що після ухвалення закону святкувати ще зарано говорять і народні депутати, і експерти. Попереду процес призначення голови бюро та набір його працівників.

І хоча всі кадрові призначення будуть проходити через конкурси, існує серйозний ризик, що щонайменше частину посад у Бюро обіймуть кадри "старої школи", які й "кошмарили" бізнес у формах податкової міліції, Нацполіції чи СБУ.