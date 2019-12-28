Справа про тютюнову монополію: "Тедіс" виграв суд у АМКУ

Найбільший дистриб'ютор тютюнової продукції компанія "Тедіс Україна" Бориса Кауфмана відсудила право концентрації, яке хотів скасувати Антимонопольний комітет.

Про це йдеться в рішенні Верховного суду від 12 грудня.

Як повідомили LIGA.net в прес-службі "Тедіс", компанія оскаржувала рішення АМКУ від 20.11.2018 р №641-р "Про перегляд рішень №701-р, 702-р, 703-р, 704-р".

Цим рішенням регулятор скасував власні дозволи "Тедісу" на концентрацію, видані в 2011 році.

Верховний суд погодився з доводами "Тедіса" про те, що оспорюване рішення АМКУ є протиправним, прийнятим при неправильному застосуванні норм закону про захист економічної конкуренції та без доказів підстав для скасування власних рішень від 2011 року.

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет оштрафував компанії-виробників тютюнових виробів "Філіп Морріс", "Джей Ті", "Імперіал Тобакко", "Бритіш Американ Тобакко", "Прилуки", а також реалізатора "Тедіс" на загальну суму 6,5 мільярда гривень за узгоджені антиконкурентні дії.

Скандал навколо компанії "Тедіс Україна" спалахнув наприкінці березня 2017 року.

31 березня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про обшуки у "Тедіс". Аваков звинуватив компанію у фінансуванні тероризму.

"У справі компанії "Тедіс Україна", пов'язаної з російським олігархом Ігорем Кесаєвим, проводять понад 100 обшуків у декількох містах України", - повідомляв міністр.

Аваков також звинуватив тютюнового монополіста в "допомозі терористичним організаціям псевдо республік та несплаті податків".

3 квітня суд заарештував корпоративні права компанії й заборонив засновникам, працівникам "Тедіс Україна" розпоряджатися ними будь-яким чином.

5 квітня суд заарештував кошти на розрахунковому рахунку в столичній філії Приватбанку.

12 квітня Печерський суд зобов’язав повернути конфісковані тютюнові вироби компанії.

Tedis Ukraine, створена в 2011 році ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна", в травні 2016 року була перейменована на ТОВ "Тедіс Україна".

Детальніше про ситуацію навколо "Тедіс Україна" читайте у статті на ЕП: "Дали прикурити". Що Аваков і Луценко шукали у тютюнового монополіста