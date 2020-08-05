Штраф АМКУ: Тютюнова компанія сплатить 1 мільярд і подає апеляцію

Компанія "Філіп Морріс Україна" подає апеляційну скаргу на рішення АМКУ про стягнення штрафу за антиконкурентні дії, при цьому компанія сплатить штраф в обсязі 1,18 млрд грн "виключно з метою уникнення нарахування щоденної пені з прострочення оплати штрафу".

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

Зазначається, що 5 серпня Госпсуд Києва без участі представників ПрАТ "Філіп Морріс Україна" та ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн" відмовив у задоволенні позову ФМУ щодо неправомірності накладення АМКУ штрафу за вчинення антиконкурентних узгоджених дій.

"Ми не погоджуємось із рішенням суду першої інстанції і подаємо апеляційну скаргу на нього. Вважаємо звинувачення Антимонопольного комітету України безпідставними, а рішення Господарського суду м. Києва – необґрунтованим", - заявили у компанії.

"Виключно з метою уникнення нарахування ФМУ щоденної пені з прострочення оплати штрафу, яка відповідно до статті 56 Закону України "Про захист економічної конкуренції" дорівнює 1,5% від суми штрафу, ФМУ сплатить штраф в обсязі 1,18 млрд грн та продовжить подальше оскарження рішення АМКУ", - додали у "Філіп Морріс Україна".

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет оштрафував компанії-виробників тютюнових виробів "Філіп Морріс", "Джей Ті", "Імперіал Тобакко", "Бритіш Американ Тобакко", "Прилуки", а також реалізатора "Тедіс" на загальну суму 6,5 мільярда гривень за узгоджені антиконкурентні дії.

Згодом "Тедіс Україна" Бориса Кауфмана відсудила право концентрації, яке хотів скасувати Антимонопольний комітет.

Суди, щодо правомірності штрафування Антимонопольним комітетом тютюнового дистриб’ютора "Тедіс Україна" та інших виробників тютюну у жовтні 2019-го року тривають. Сума штрафу становить 6,5 мільярда гривень.

Скандал навколо компанії "Тедіс Україна" спалахнув наприкінці березня 2017 року.

31 березня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про обшуки у "Тедіс". Аваков звинуватив компанію у фінансуванні тероризму.

"У справі компанії "Тедіс Україна", пов'язаної з російським олігархом Ігорем Кесаєвим, проводять понад 100 обшуків у декількох містах України", - повідомляв міністр.

Аваков також звинуватив тютюнового монополіста в "допомозі терористичним організаціям псевдо республік та несплаті податків".

Економічна правда