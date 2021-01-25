Новини 25 січня: кредитна угода "Укргазбанку" з IFC, укрупнення газзбутів, перемога Приватбанку у суді

Про кредитну угоду "Укргазбанку" з IFC. "Укргазбанк" та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали кредитну угоду, за якою банк отримає позику у 30 млн євро з правом IFC конвертувати її у частку в акціонерному капіталі фінустанови.

Про укрупнення газзбутів. Кабмін розробляє законопроєкт про укрупнення газзбутів, що дасть змогу зняти питання високих платежів за розподіл газу (так звана абонплата).

Про перемогу Приватбанку у суді. Державний Приватбанк отримав право на повернення 247 автозаправних станцій так званої групи "Приват" олігарха Ігоря Коломойського.

Про річний тариф на газ. Кабмін спільно з нардепами, енергетичним регулятором та постачальниками газу найближчим часом підготує основу для річного тарифу для газопостачальників.

Про тарифи на тепло і гарячу воду. Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що готується меморандум про незмінність у цьому опалювальному сезоні тарифів на тепло й гарячу воду.

Ексклюзив ЕП:

Голова газового бізнесу Фірташа Артем Компан: 6,99 – ціна політична, ми будемо її оскаржувати

Як змiниться ринок після обмеження цін на газ урядом, що будуть робити компанії Дмитра Фірташа, щоб зберегти свої позиції, та до чого може призвести їхня війна з "Нафтогазом". (рос)