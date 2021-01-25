Уряд планує укрупнити газзбути для зниження тарифів на розподіл

Кабмін розробляє законопроєкт про укрупнення газзбутів, що дасть змогу зняти питання високих платежів за розподіл газу (так звана абонплата).

Про це написав у Facebook прем'єр Денис Шмигаль.

"Уряд розробляє законопроєкт про укрупнення газзбутів, що дасть змогу зняти питання про захмарні платежі за розподіл газу (так звану абонплату). Плануємо його схвалити вже найближчим часом та подати до Верховної Ради", - повідомив прем'єр.

"Створення повноцінного ринку газу - це фундаментальна реформа, до якої Україна йшла 29 років. Такий ринок означає кінець монополізму та надприбуткам окремих олігархів.

Для того, щоб ринок запрацював повною мірою, потрібно сформувати чесні правила та запустити на ньому повноцінну конкуренцію. Але наразі, в час коронакризи, ми мусимо підтримати наших громадян", - додав він.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр.

Для споживачів, які мають контракти на постачання газу за ціною нижче 6,99 грн, тарифи не зміняться. Ціна постачальника останньої надії так само встановлена на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Також міністри встановили граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що у Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.

Раніше уряд провів зустріч з Міжнародним валютним фондом, прем’єр заявив про необхідність пошуку компромісу щодо тарифів на газ.

Економічна правда