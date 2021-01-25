Приватбанк виграв справу щодо 250 АЗС у структур Коломойського

Державний Приватбанк отримав право на повернення 247 автозаправних станцій так званої групи "Приват" олігарха Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє Finbalance.

14 січня Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу Приватбанку та скасував ухвалу Госпсуду м. Києва й постанову Північного апеляційного госпсуду, якими було задоволено клопотання 38 компаній, пов’язаних з "приватівцями", та в рамках забезпечення їх позову заборонено Приватбанку вживати будь-які дії щодо повернення та витребування 247 АЗС, переданих банком у лізинг.

Згідно з судовими матеріалами, в 2016 році 15 компаній, пов’язаних з екс-власниками Приватбанку, уклали з банком договори фінансового лізингу, за якими отримали від Приватбанку 247 АЗС.

Надалі ці компанії передали вказані АЗС в оренду для 38 компаній-операторів (які є позивачами в згаданій справі).

Нагадуємо:

Заборгованість компаній-лізингоодержувачів перед Приватбанком перевищує 2 млрд грн, а націоналізований банк вживає заходи щодо розірвання договорів фінансового лізингу та повернення об'єктів лізингу, які знаходяться в оренді в компаній-заявників.

За даними Приватбанку, на кінець ІІІ кварталу 2020 року обсяг портфелю кредитів і дебіторської заборгованості за фінансовим лізингом, який він пов'язує з колишніми акціонерами, становив 217,3 млрд грн.

Раніше Ігор Коломойський публічно заперечував інформацію НБУ, що близько 95% корпоративного портфелю Приватбанку, який сформувався до націоналізації, - це були інсайдерські позики.