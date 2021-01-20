"Нафтогаз" готовий продавати газзбутам газ за знижкою

"Нафтогаз" готовий забезпечити необхідний ресурс газзбутовим компаніям за ринковою ціною до 7,4 грн за кубометр, як результат також хоче створити єдину державну базу даних споживачів.

Про це повідомляє Департамент з інтегрованих комунікацій компанії.

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" зможе надавати ресурс компаніям за двома схемами.

За першою, газзбути мають довести, що мають серед клієнтів побутових споживачів та інформувати, скільки спрямовано газу на потреби населення. Ці дані дозволять зібрати єдину державну базу даних, що, зокрема, використовуватиметься для надання субсидій споживачам.

У такому разі "Нафтогаз" надаватиме знижку до ринкової ціни (6,8-7,4 грн за кубометр).

Якщо газзбут не бажає підтверджувати поставки населенню, компанія може купувати газ за ринковою ціною та з банківською гарантією оплати або за передоплатою.

Також "Нафтогаз" планує застосовувати рахунки з договірним списанням як гарантію цільового використання коштів.

Нагадаємо:

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" готова забезпечити природним газом побутових споживачів за регульованою ціною 6,99 грн за куб. м до завершення карантину або опалювального сезону.

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв вважає, що споживачів потрібно підтримувати саме через субсидії, проте для цього механізму необхідна єдина інформаційна база вразливих споживачів.

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг(НКРЕКП), схвалила зниження тарифів на розподіл газу для 14 облгазів.

Кабінет міністрів встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр.

Для споживачів, які мають контракти на постачання газу за ціною нижче 6,99 грн, тарифи не зміняться. Ціна постачальника останньої надії так само встановлена на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Також міністри встановили граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що у Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.

Економічна правда