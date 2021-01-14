У "Нафтогазі" готові відпускати українцям газ по 6,99

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" готова забезпечити природним газом побутових споживачів за регульованою ціною 6,99 грн за куб. м до завершення карантину або опалювального сезону.

Про це повідомляє Департамент з інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що тариф 6.99 за куб. м діятиме в рамках тарифного плану "Місячний". А для клієнтів, які оформили тарифний план "Річний", вартість газу не зміниться і становитиме 4,73 грн, 5,24 грн та 6,45 грн за куб. м, відповідно до умов договорів.

"Також ГК "Нафтогаз України", як постачальник "останньої надії", готова прийняти всіх побутових споживачів, постачальник яких не зможе або відмовиться постачати газ за регульованою ціною", - йдеться у повідомленні.

"Розуміємо, що запровадженням регульованих цін на газ уряд зробив вимушений крок, викликаний потужною протидією приватних постачальників розвитку ринку газу та переходу споживачів до нових постачальників газу. Щодня ми отримуємо скарги від споживачів, які не можуть знайти свій ЕІС-код, яким погрожують нарахувати вигадані борги за "температурні" коефіцієнти чи відрізати газ нібито за неправильно оформлені документи", — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Нагадуємо:

Кабмін запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м.

Зниження цін на газ на понад 30% запроваджено з ініціативи президента Володимира Зеленського.

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Економічна правда