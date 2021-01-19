Регулятор схвалив зниження тарифів на розподіл для 14 облгазів

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила зниження тарифів на розподіл газу для 14 облгазів.

Відповідне рішення Комісія ухвалила на засіданні у вівторок, 19 січня, повідомив у Telegram голова енергетичного комітету Ради Андрій Герус.

Пониження стосується компаній, у яких тарифи були суттєво вищими, аніж у середньому по країні.

У більшості це невеликі облгази, у яких не спрацьовує економія на ефекті масштабу: ПрАТ "Гадячгаз", АТ "Закарпатгаз", АТ "Івано-Франківськгаз", ПрАТ "Коростишівгаз", АТ "Лубнигаз", ПрАТ "Мелітопольгаз", АТ "Миколаївгаз", АТ "Полтавагаз", ПрАТ "Тернопільгаз", АТ "Тисменицягаз", ПрАТ "Уманьгаз", АТ "Харківгаз", АТ "Чернівцігаз", ТОВ "Газовик".

Зниження склало 5%-30%, тарифи цих компаній тепер складатимуть 1,66-1,79 грн (без ПДВ).

Зазначається, що рішення оприлюднять на сайті регулятора для внесення зауважень і пропозицій з метою остаточного затвердження.

"Пояснювати тут нічого. Вся країна говорить про це рішення", - заявив під час засідання голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

За його словами, оскільки тарифи мають почати діяти з 1 лютого, Комісії треба встигнути відпрацювати всю процедуру.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики і компослуг (НКРЕКП) планує 19 січня схвалити рішення про зниження тарифів на розподіл газу для низки операторів газорозподільних мереж.

Кабінет міністрів встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр.

Для споживачів, які мають контракти на постачання газу за ціною нижче 6,99 грн, тарифи не зміняться. Ціна постачальника останньої надії так само встановлена на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Також міністри встановили граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що у Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.

Раніше уряд провів зустріч з Міжнародним валютним фондом, прем’єр заявив про необхідність пошуку компромісу щодо тарифів на газ.

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