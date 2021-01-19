Голова "Нафтогазу" розповів, що перешкоджає субсидіюванню вразливих користувачів

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв вважає, що споживачів потрібно підтримувати саме через субсидії, проте для цього механізму необхідна єдина інформаційна база вразливих споживачів.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дискусію щодо ринку газу на Energy Club.

За словами голови "Нафтогазу", необхідно створити єдину інформаційну базу вразливих користувачів, яка міститиме дані про їхні доходи, обсяги та вартість спожитого природного газу.

"Наша ідеологія, яку ми просуваємо вже протягом шести років, зосереджується в наступному: якщо є вразливий користувач, дайте йому гроші. Так роблять у всіх розвинених країнах. Ми вважаємо критично важливим створити інформаційну базу, яка дозволить державі всіх вразливих споживачів ідентифікувати, прив'язати їх до конкретного споживання газу та їм допомогти", - пояснює Коболєв.

За його словами, саме відсутність інформації про те, які категорії споживачів є вразливими та чому, та яким є співвідношення вартості спожитого газу до їхніх доходів, є основною перешкодою до надання громадянам грошової субсидії.

"Якби зараз держава вирішила дати цим людям гроші, навіть у тих же соціальних служб виникло би банальне питання: а чи можна дати рахунки цих споживачів? А чи можна їх ідентифікувати, аби ми знали, кому і скільки грошей потрібно віддати, щоб підтримати цих людей? На жаль, наразі система до цього не готова", - підсумував Коболєв.

Нагадаємо:

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг(НКРЕКП), схвалила зниження тарифів на розподіл газу для 14 облгазів.

Кабінет міністрів встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр.

Для споживачів, які мають контракти на постачання газу за ціною нижче 6,99 грн, тарифи не зміняться. Ціна постачальника останньої надії так само встановлена на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Також міністри встановили граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що у Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.

Раніше уряд провів зустріч з Міжнародним валютним фондом, прем’єр заявив про необхідність пошуку компромісу щодо тарифів на газ.