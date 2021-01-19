Марченко розповів, як уряд хоче змінити формат співпраці з МВФ

Наразі МВФ надає гроші безпосередньо в бюджет для фінансування дефіциту, в уряді ж хочуть, щоб Фонд виділяв гроші на резерви НБУ або лише надавав технічну допомогу - гарантії, що гроші будуть доступні у випадку надзвичайної ситуації.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив в інтерв'ю DER STANDARD, передає прес-служба Мінфіну.

"МВФ важливий як інституційний кредитор, а не через суми грошей, які він надає. Більшу частину грошей ми позичили на міжнародних фінансових ринках. Однак на поточному етапі розвитку країна потребує допомоги МВФ, і ми робимо все можливе, щоб продовжувати співпрацю та виконувати умови програми.

Ми все ще залежатимемо від хороших новин від МВФ у 2021 році, аби продовжувати співпрацювати з ЄС та Світовим банком та позичати гроші на ринку капіталу за прийнятними процентними ставками. Але ми хочемо змінити формат співпраці", - заявив міністр.

"На даний момент МВФ надає гроші безпосередньо в бюджет для фінансування дефіциту. Ми хочемо, щоб МВФ виділяв гроші на резерви Національного банку, або лише надавав технічну допомогу, тобто гарантії, що гроші будуть доступні у випадку надзвичайної ситуації.

Пряме фінансування держбюджету має припинитися до 2023 року, аби ми могли позичати гроші на ринкових умовах і знову ставати незалежними відносно своїх запозичень", - пояснив він.

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Економічна правда