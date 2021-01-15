Всі розділи
Укр / Рус

До ФОПівців на Майдані долучився новий протест: "Стоп тарифний геноцид"

П'ятниця, 15 січня 2021, 13:05
 
Фото: Громадське радіо

Окрім підприємців з руху #SaveФОП, які ще з грудня протестують проти введення касових апаратів, на Майдані Незалежності з'явилась ще одна акція протесту, організована громадською ініціативою "Стоп тарифний геноцид".

Джерело: "Громадське радіо"

Деталі: Учасники нового протесту вимагають щонайменше повернути старі тарифи на комунальні послуги та відкликати законопроєкт №3613.

Нові тарифи на газ, розподіл газу, електроенергію та опалення затвердили напередодні Нового року, а 1 січня вони набрали чинності.

Мітингувальники скаржаться, що деякі тарифи зросли чи не удвічі, тому вони вимагають в урядовців скасувати постанову №1325, яка підвищує вартість електроенергії для населення.

Також закликають президента Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Денис Шмигаля, керівництво "Нафтогазу" та НКРЕКП ініціювати реальне зменшення тарифів на газ та його розподілення.

Водночас, за їх вимогою, РНБО має "невідкладно розглянути та ініціювати повернення у власність місцевих громад газотранспортних та газорозподільчих мереж на їхній території, які наразі перебувають в користуванні приватних акціонерних компаній, які в інтересах своїх власників-олігархів обдирають споживачів".

Також серед вимог протестувальників — відкликати законопроєкт №3613, який, за словами мітингувальників, передбачає, що за борги за комуналку можна буде забрати житло, авто, накласти великі штрафи та заборонити виїжджати за кордон.

До акції "Стоп тарифний геноцид" долучилися підприємці з руху #SaveФОП, які ще з грудня на Майдані протестують проти введення касових апаратів, за спрощення системи оподаткування та скасування локдауну.

Нагадаємо: Із 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Також у 2021 році українці платитимуть більше не тільки за газ як товар, але і за його постачання.

10 січня у низці регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів, вони продовжилися й 11 січня. Протестують, зокрема, у Харківській, Полтавській, Миколаївській і Чернівецькій областях.

Після цього  Кабмін пообіцяв запровадити державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м. За словами Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що у Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

ФОП тариф газ електроенергія

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Недофіскалізація Або чому напівреформи дорого обходяться державі 15 січня 2021, 08:15
"Карантинні" 8 тисяч отримали пів мільйона осіб, виплати завершать найближчими днями – ОП 7 січня 2021, 16:40
8 тисяч ФОПам і найманим працівникам: Держава виплатила 3,6 мільярда – Шмигаль 4 січня 2021, 15:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!