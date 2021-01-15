До ФОПівців на Майдані долучився новий протест: "Стоп тарифний геноцид"

Фото: Громадське радіо

Окрім підприємців з руху #SaveФОП, які ще з грудня протестують проти введення касових апаратів, на Майдані Незалежності з'явилась ще одна акція протесту, організована громадською ініціативою "Стоп тарифний геноцид".

Джерело: "Громадське радіо"

Деталі: Учасники нового протесту вимагають щонайменше повернути старі тарифи на комунальні послуги та відкликати законопроєкт №3613.

Нові тарифи на газ, розподіл газу, електроенергію та опалення затвердили напередодні Нового року, а 1 січня вони набрали чинності.

Мітингувальники скаржаться, що деякі тарифи зросли чи не удвічі, тому вони вимагають в урядовців скасувати постанову №1325, яка підвищує вартість електроенергії для населення.

Також закликають президента Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Денис Шмигаля, керівництво "Нафтогазу" та НКРЕКП ініціювати реальне зменшення тарифів на газ та його розподілення.

Водночас, за їх вимогою, РНБО має "невідкладно розглянути та ініціювати повернення у власність місцевих громад газотранспортних та газорозподільчих мереж на їхній території, які наразі перебувають в користуванні приватних акціонерних компаній, які в інтересах своїх власників-олігархів обдирають споживачів".

Також серед вимог протестувальників — відкликати законопроєкт №3613, який, за словами мітингувальників, передбачає, що за борги за комуналку можна буде забрати житло, авто, накласти великі штрафи та заборонити виїжджати за кордон.

До акції "Стоп тарифний геноцид" долучилися підприємці з руху #SaveФОП, які ще з грудня на Майдані протестують проти введення касових апаратів, за спрощення системи оподаткування та скасування локдауну.

Нагадаємо: Із 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Також у 2021 році українці платитимуть більше не тільки за газ як товар, але і за його постачання.

10 січня у низці регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів, вони продовжилися й 11 січня. Протестують, зокрема, у Харківській, Полтавській, Миколаївській і Чернівецькій областях.

Після цього Кабмін пообіцяв запровадити державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м. За словами Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що у Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.

Українська правда