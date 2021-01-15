Аналітики закликали уряд до публічної дискусії щодо газових тарифів

Низка українських аналітичних центрів закликали уряд до публічної дискусії з експертами для обговорення ринкових механізмів підтримки вразливих споживачів у питаннях тарифів на газ.

Про це йдеться у спільній заяві аналітичних центрів.

"Споживачі мають змогу обрати найкращі для себе умови уже зараз. Десятки незалежних компаній інвестували кошти для створення запасів газу та кращих продуктів для українських споживачів. Основним завдання держави є продовжувати розвивати роздрібний ринок та вільну конкуренцію між його учасниками", - вважають автори заяви.

Раніше повідомлялося, що 15 або 18 січня Кабмін прийме постанову про зниження тарифу на газ для населення до 7 грн за куб, а нові тарифи буде затверджено 19 січня. Йдеться про тимчасове держрегулювання на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону.

Аналітики пояснюють, що реалізація цих заходів може знищити конкуренцію на ринку та призвести до "необґрунтованого зростання цін, конфлікту із міжнародними партнерами тощо".

На противагу регульованим тарифам експерти пропонують інші механізми підтримки: "найбільш ефективним механізмом захисту, згідно світового досвіду, вважається використання адресних субсидій і фінансових виплат, а не встановлення граничних цін".

На думку фахівців, уряду слід також зобов’язати газопостачальні компанії публікувати детальну інформацію щодо складових тарифу, адже це дозволить "відновити довіру суспільства до справедливості його формування".

У заяві підкреслюють, що за минулий рік була завершена низка успішних реформ, що зменшили рівень держрегулювання на ринку. Зокрема і відкриття роздрібного ринку газу, що дозволило споживачам обирати своїх постачальників.

Нагадаємо:

Кабмін запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.

Із 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло та електроенергію. Також у 2021 році українці платитимуть більше не тільки за газ як товар, але і за його постачання.

10 січня у низці регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів, вони продовжилися й 11 січня. Протестують, зокрема, у Харківській, Полтавській, Миколаївській і Чернівецькій областях.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що у Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.

Економічна правда