Новини 13 січня: Зеленський наказав знизити ціни на газ, активи Фірташа в заставі у росіян

Про тарифи на газ. Кабмін запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб.м.

Зниження цін на газ на понад 30% запроваджено з ініціативи президента Володимира Зеленського.

Про Фірташа. Активи українського олігарха Дмитра Фірташа, включно з акціями підконтрольних йому компаній та природний газ розрахунковою вартістю майже 100 млрд рублів (1,3 млрд доларів) перебувають у заставі у російської некомерційної організації.

Про затори. Київ піднявся з 12-го на 7-е місце у світі у рейтингу міст з найбільшими затримками часу для автомобільного трафіку у 2020 році.

Про банки. Українські банки за підсумками січня-листопада 2020 року отримали 43,347 млрд грн чистого прибутку, найприбутковішим знову став державний Приватбанк, найзбитковішим - державний "Укрексімбанк".

Про приватизацію. Календар приватизації Фонду держмайна на 2021 рік зазначає понад 500 об’єктів, з яких 53 - перспективні об'єкти великої та середньої приватизації.

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