Всі розділи
Укр / Рус

НБУ: Приватбанк очолює рейтинг прибуткових банків, "Укрексімбанк" – збиткових

Середа, 13 січня 2021, 13:30
 

Українські банки за підсумками січня-листопада 2020 року отримали 43,347 млрд грн чистоого прибутку, найприбутковішим знову став державний Приватбанк, найзбитковішим - державний "Укрексімбанк".

Про це свідчать дані Нацбанку.

Повідомляється, що за 11 місяців минулого року Приватбанк отримав 25 млрд грн чистого прибутку, "Укрекісмбанк" - мінус 3,76 млрд грн.

Окрім Приватбанку, серед найприбутковіших банків - Ощадбанк (4,846 млрд грн), Райффайзен Банк Аваль (3,74 млрд грн), ПУМБ (2,488 млрд грн) та ОТП Банк (1,974 млрд грн).

При цьому, 62 з 73 діючих банків отримали 48,16 млрд грн прибутку, а 11 банків показали збитки на 4,81 млрд грн.

Зокрема, найбільш збитковими стали ("мінус"): Укрексімбанк - 3,765 млрд грн, Промінвестбанк - 718,3 млн грн, Правекс Банк - 170,7 млн грн, БТА Банк - 85,43 млн грн,  Юнекс Банк - 32,6 млн грн.

Нагадаємо:

За 10 місяців 2020 року Приватбанк отримав 22,85 млрд грн чистого прибутку, "Укрексімбанк" -  мінус 3,17 млрд грн.

За підсумками січня - липня 2020 року рейтинг прибуткових українських банків продовжує очолювати Приватбанк (16,2 млрд грн), а найбільший збиток починаючи з квітня 2020 року фіксує "Укрексімбанк" (2,24 млрд грн).

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

НБУ банки

powered by lun.ua
Матеріали за темою
НБУ посилить вимоги до незабезпечених споживчих кредитів 12 січня 2021, 16:20
Нацбанк вводить в обіг пам'ятну монету "Агатангел Кримський" 12 січня 2021, 15:05
Рожкова: Угоду про продаж IFC частки в капіталі "Укргазбанку" можуть закрити на початку 2021-го 12 січня 2021, 13:35
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!