НБУ: Приватбанк очолює рейтинг прибуткових банків, "Укрексімбанк" – збиткових

Українські банки за підсумками січня-листопада 2020 року отримали 43,347 млрд грн чистоого прибутку, найприбутковішим знову став державний Приватбанк, найзбитковішим - державний "Укрексімбанк".

Про це свідчать дані Нацбанку.

Повідомляється, що за 11 місяців минулого року Приватбанк отримав 25 млрд грн чистого прибутку, "Укрекісмбанк" - мінус 3,76 млрд грн.

Окрім Приватбанку, серед найприбутковіших банків - Ощадбанк (4,846 млрд грн), Райффайзен Банк Аваль (3,74 млрд грн), ПУМБ (2,488 млрд грн) та ОТП Банк (1,974 млрд грн).

При цьому, 62 з 73 діючих банків отримали 48,16 млрд грн прибутку, а 11 банків показали збитки на 4,81 млрд грн.

Зокрема, найбільш збитковими стали ("мінус"): Укрексімбанк - 3,765 млрд грн, Промінвестбанк - 718,3 млн грн, Правекс Банк - 170,7 млн грн, БТА Банк - 85,43 млн грн, Юнекс Банк - 32,6 млн грн.

Нагадаємо:

За 10 місяців 2020 року Приватбанк отримав 22,85 млрд грн чистого прибутку, "Укрексімбанк" - мінус 3,17 млрд грн.

За підсумками січня - липня 2020 року рейтинг прибуткових українських банків продовжує очолювати Приватбанк (16,2 млрд грн), а найбільший збиток починаючи з квітня 2020 року фіксує "Укрексімбанк" (2,24 млрд грн).

Економічна правда