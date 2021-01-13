Київ, Одеса, Харків та Дніпро потрапили у рейтинг міст з найбільшими заторами у світі

Київ піднявся з 12-го на 7-е місце у світі у рейтингу міст з найбільшими затримками часу для автомобільного трафіку у 2020 році.

Про це йдеться у рейтингу компанії TomTom, яка займається навігацією та цифровим картографуванням.

Середній показник затримки у столиці України становить 51%. Це означає, що 30-хвилинна поїздка автомобілем на порожніх дорогах перетворюється у 45-хвилинну поїздку при завантажених дорогах.

Крім того, у Києві лише 48 днів у році спостерігався низький трафік – це найгірший показник серед топ-10 учасників рейтингу.

На першому місці у рейтингу перебуває Москва – 54% затримки, другий – індійський Мумбай (53%), третя – столиця Колумбії Богота (53%).

Загалом у топ-30 потрапили чотири українські міста – Одеса опинилась на 11 місці, Харків – на 13 місці, Дніпро – на 22 місці.

Сервіс TomTom моніторить затримки трафіку в 416 містах 57 країн світу.

Рекомендуємо почитати: "Влада дала сигнал купувати автомобілі". Чому до Києва повернулися затори і як вирішити проблему

Передмістя наступає на Київ. Як вирішити транспортну проблему міст-супутників

Економічна правда