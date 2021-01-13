РосЗМІ: Газ Фірташа на 1,3 млрд доларів перебувають у заставі у російської некомерційної організації

Активи українського олігарха Дмитра Фірташа, включно з акціями підконтрольних йому компаній та природний газ розрахунковою вартістю майже 100 млрд рублів (1,3 млрд доларів за актуальним курсом) перебувають у заставі у російської некомерційної організації "Фонд промисових активів".

Про це повідомляє "РБК" з посиланням на останню доступну звітність фонду за 2019 рік.

Зазначається, що "Фонд промислових активів" отримав забезпечення за кредитом, наданим холдингу Ostchem Holding Limited, який входить в Group DF Фірташа.

Вони, зокрема, включають акції кіпрських компаній Alandero Investments (володіє 100% Морського спеціалізованого порту Ніка-Тера на Чорному морі), Ostchem Distribution, Ostchem Enterprises, Ostchem Holding Limited, Ostchem International, Ostchem Investments, Ostchem Resources, Ostchem Ventures, PLG UA Limited, Spodola Ventures, українських підприємств "Сєвєродонецьке об'єднання" "Азот","Украгро НПК", ПАТ "Азот", "Стирол", "Рівнеазот", швейцарської NF Trading AG (трейдер мінеральних добрив), естонської Nitrofert AS.

"Переважно ці активи, закладені в Фонді промислових активів, відносяться до бізнесу Ostchem по виробництву, дистрибуції та транспортуванні азотних добрив", - пише видання.

"Крім акцій компаній, в заставі у "Фонду промислових активів" значиться природний газ, що належав хімічним підприємствам Ostchem. Відповідно до звітності фонду, його розрахункова вартість становить майже 98 млрд рублів", - додає "РБК".

Повідомляється, що "Фонд промислових активів" був заснований російською держкорпорацією ВЕБ.РФ у 2016 році, але пізніше був виведений за межі групи і зараз незалежний від ВЕБ.РФ.

"Фонду були продані проблемні кредити, надані ВЕБом до 2014 року невідомим інвесторам на покупку акцій і фінансування українських металургійних підприємств, в тому числі на Донбасі.

Відповідно до звітності ВЕБа, кредит на 548 мільярдів рублів для викупу прав вимоги за цими українськими активами фонду надав сам банк. Під кредит було видано державні гарантії на таку ж суму.

Передані в фонд активи (права вимоги до позичальників) ніколи не розкривалися, проте "Ведомости" в 2017 році писали, що мова йде, зокрема, про борги акціонерів холдингу "Індустріальний союз Донбасу". РБК повідомляв в 2018 році, що у Фонді промислових активів, крім "Індустріального союзу Донбасу", закладені акції кузбаського виробника вугілля "Сібуглемет" і чеського заводу Vitkovice steel. Звітність фонду за 2019 рік, з якою ознайомився РБК, містить тільки інформацію про закладені активи Фірташа", - йдеться у статті.

"РБК" додає, що в РФ компанії Фірташа кредитував також Газпромбанк. У 2016 році він також продав Фонду промислових активів права вимоги по українських кредитах.

"Якщо Ostchem Фірташа не обслуговує борг, Фонд промислових активів в теорії зможе звернутися до відповідних судів з клопотанням про стягнення застави, в якості якого виступають цінні папери кіпрських і українських компаній, а також газ.

У суді Кіпру теоретично вилучити обтяжені активи можна, але на практиці це може виявитися проблематичним, оскільки в цілому правозастосовна і судова практика на Кіпрі виходить з принципів захисту інвестора, заявив керуючий партнер юридичної фірми "Іккерт і партнери" Павло Іккерт.

За його словами, забезпечувальні заходи у вигляді арештів майна кіпрські суди накладають справно (наприклад, два роки тому деякі активи Фірташа були заарештовані за позовом ВТБ), проте не факт, що суд погодиться з таким заходом, як звернення стягнення на заставу", - пише "РБК".

Нагадаємо:

16 липня 2019 року міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер дав дозвіл на екстрадицію Фірташа до США.

Водночас, адвокати олігарха подали клопотання про відновлення судового розгляду справи про екстрадицію. Фірташ залишиться в Австрії, доки суд не ухвалить рішення щодо цього клопотання.

Фірташа затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро і відтоді він оскаржував свою екстрадицію в США.

США звинувачує Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйонів доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

Він став відомим після появи скандальної компанії "Росукренерго" - газового посередника між Росією і Україною. Популярність Фірташу принесла також його війна з екс-прем'єркою Юлією Тимошенко.

Дізнатися більше:

"Битва за Вашингтон. Лобі Дмитра Фірташа"

Також про олігарха читайте в публікації ЕП: "50 років і конфіскація. Що загрожує Фірташу у разі екстрадиції до США"



"Хто є пан Фірташ?"