Президент запевнив, що ціни держкомпанії на газ будуть найнижчими на ринку
Президент Володимир Зеленський сказав, що НАК "Нафтогаз України" зберігатиме низькі ціни на ринку газу та нагадав про можливість обрати будь-якого постачальника газу дистанційно.
Про це він заявив під час робочої поїздки, повідомляє пресслужба президента.
Зеленський нагадав, що з серпня запрацював ринок газу для населення, тож українці можуть самостійно обирати постачальника з найкращими для них умовами.
За словами президента, він обговорив з головою правління НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим питання цін для населення. Наразі на ринку для населення оперує понад 50 компаній.
Зеленський стверджує, що ціни приватних постачальників подекуди на 30-40% вище за ціни НАК: "Залежно від постачальника та регіону, ціни на газ відрізняються суттєво. Наприклад, ціна на газ на січень 2021 року від ГК "Нафтогаз України" становить 7,22 грн/куб. м з ПДВ, тоді як ціна обласних газзбутів у середньому дорівнює 9,9 грн/куб. м з ПДВ".
"Нафтогаз" буде пропонувати найменші ціни на ринку. І буде боротися за зменшення ціни, незважаючи на ринок. У нас COVID-19, і людям треба допомагати", – додав він.
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Нагадаємо:
30 грудня спотова ціна газу в Європі за один торговельний день додала відразу 9%, вийшовши на новий максимум за останні майже два роки.
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