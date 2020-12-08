Новини 8 грудня: голові Фонду держмайна знову пропонували хабар, Wizz Air відновлює десятки рейсів

Про хабар голові Фонду держмайна. НАБУ і САП викрили на пропозиції і наданні неправомірної вигоди голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку експосадовця "Миколаївобленерго".

Про бюджет. Верховна Рада на засіданні 15 грудня планує розглянути законопроєкт про бюджет на 2021 рік у другому читанні.

Про Wizz Air. Лоукост-авіаперевізник Wizz Air оголосив про відновлення низки рейсів з та до українських міст - зокрема, у грудні компанія відновлює перельоти з Києва, Львова і Харкова до 19 міст 10 країн світу.

Про МАУ. Авіакомпанія "МАУ", одним із бенефіціарів якої є Ігор Коломойський, звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням доручити Кабміну "негайно" розробити програму дій із надання поворотної фінансової допомоги.

Про Tesla. Вартість акції Tesla перевищила позначку в 600 доларів, автовиробник потрапив у список компаній, капіталізація яких перевищує 600 млрд доларів.

Ексклюзив ЕП

"Мінус" 100 мільярдів у бюджеті. Чи вдасться Кабміну закрити всі видатки

Припинення співпраці з міжнародними кредиторами не дозволяє уряду профінансувати всі заплановані видатки. Скільки коштів не вистачає і що буде далі: песимістичний та оптимістичний сценарії.