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100 тисяч доларів: Голову Фонду держмайна вже втретє намагалися підкупити

Вівторок, 8 грудня 2020, 16:45
 
Фото: НАБУ

НАБУ і САП викрили на пропозиції і наданні неправомірної вигоди голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку експосадовця АТ "Миколаївобленерго" (70% акцій належать державі) за працевлаштування на посаду керівника цього ж підприємства (входить до сфери управління ФДМУ).

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Зазначається, що затриманий запропонував голові Фонду держмайна 100 тисяч доларів за призначення на посаду голови правління АТ.

 

"Гроші він планував передати двома частинами: 50 тис дол США до та решту - після призначення.

 
Усі фото: НАБУ

Заохочуючи керівника ФДМУ пристати на свою пропозицію, експосадовець пообіцяв йому після призначення щомісячно надавати неправомірну вигоду у 200 тис дол як частину "тіньового" прибутку, отриманого на своїй посаді", - заявили у НАБУ.

"Особу викрито під час надання першої частини неправомірної вигоди у 50 тис дол США та затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

Досудове розслідування наведених фатів детективи НАБУ розпочали у вересні 2020 року за заявою голови ФДМУ", - йдеться у повідомленні.

У НАБУ додали, що це вже третя зафіксована спроба підкупу голови ФДМУ. Розслідування за попередніми двома спробами надання неправомірної вигоди завершені.

Економічна правда

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Фонд держмайна хабар Держпідприємництва НАБУ

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