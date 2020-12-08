Tesla стала шостою компанією у світі із капіталізацією у 600 мільярдів доларів

Вартість акції Tesla перевищила позначку в 600 доларів, автовиробник потрапив у список компаній, капіталізація яких перевищує 600 млрд доларів.

Про це повідомляє Nasdaq.

Зазначається, що акції у понеділок виросли на 7,1% до 641 доларів - акції ростуть 9 днів поспіль. Капіталізація компанії зросла на 100 мільярдів доларів лише за 9 торгових днів.

Водночас ринкова вартість другої найдорожчої автомобільної компанії - Toyota - становить 215 млрд доларів.

Повідомляється, що за рік акції Tesla виросли на понад 600% - автовиробник потрапив у список компаній, капіталізація яких перевищує 600 млрд доларів.

Раніше до цього переліку належали лише 5 компаній: Amazon, Facebook, Apple, Alphabet (власник Google) і Microsoft.

Раніше засновник Tesla Ілон Маск обігнав співзасновника Microsoft Білла Гейтса у рейтингу багатіїв та став другою найбагатшою людиною у світі.

Економічна правда