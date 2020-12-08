Рада розгляне законопроєкт про бюджет-2021 15 грудня – нардеп

Верховна Рада на засіданні 15 грудня планує розглянути законопроєкт №4000 про бюджет на 2021 рік у другому читанні, а також - спецзакон по Донбасу та закон про повернення повноважень НАЗК.

Про це у Telegram повідомив нардеп від "Голосу", заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк.

Через тиждень в наступний вівторок (15/12) буде яскравий день в Раді. З ударною явкою. На порядку очікуємо:

1) ПрийняттяБюджету наступного року # 4000;

2) Продовження на рік спецзакону про Донбас # 4467

3) Закон про повернення повноважень НАЗК (продовження відновлення антикорупційної інфраструктури після рішення КС) #4470", - написав Железняк.

Нагадаємо:

Раніше голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія допустив, що бюджет на 2021 рік буде прийнятий на позачерговому засіданні.

Кабмін на засіданні 26 листопада погодив проєкт держбюджету-2021 до другого читання у Верховній Раді.

В оновленому бюджеті-2021 скорочують видатки на Міністерство освіти та розвиток регіонів, але на Офіс президента видатки збільшують на 33%.

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Економічна правда