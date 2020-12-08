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Wizz Air відновлює польоти з Києва, Харкова і Львова до 10 країн

Вівторок, 8 грудня 2020, 16:30
 

Лоу-кост авіаперевізник Wizz Air оголосив про відновлення низки рейсів з та до українських міст - зокрема, у грудні компанія відновлює перельоти з Києва, Львова і Харкова до 19 міст 10 країн світу.

Про це йдеться в прес-релізі авіакомпанії.

Зазначається, що у грудні 2020 року Wizz Air відновлює перельоти з Києва до Копенгагена, Пардубіце, Біллунна, Відня, Кракова, Лісабона, Гамбурга, Будапешта, Неаполя, Познані, Братислави, Катовіце; зі Львова до Берліна, Щецина, Братислави, Пардубіце, Вільнюса, а також із Харкова до Кракова, Дортмунда, Відня, Гданська та Вроцлава.

"Відновлення рейсів залежить від рішення органів влади залишити або вилучити ту чи іншу країну зі списку "зеленої" зони. У такому разі виконання цих перельотів буде відкладено відповідно", - пояснили в компанії.

У Wizz Air додали, що якщо рейс скасовують, клієнти, бронювання яких зазнали змін, автоматично отримують 120% компенсацію від початкового тарифу, нарахованого як WIZZ кредит, яким можна скористатися впродовж 24 місяців з моменту скасування рейсу.

Пасажири також можуть обрати грошове відшкодування. Пасажири, які забронювали квитки через турфірми, мають звернутися до них із запитом про відшкодування.

Економічна правда

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авіа Wizz Air

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