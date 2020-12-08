"МАУ" Коломойського просить Зеленського вплинути на надання компанії стабкредиту

Авіакомпанія "МАУ", одним із бенефіціарів якої є Ігор Коломойський, звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням доручити Кабміну "негайно" розробити програму дій із надання поворотної фінансової допомоги (позики або стабкредиту) з метою виплати зарплати працівникам.

Про це йдеться у відкритому листі "МАУ", опублікованому на офіційному сайті компанії.

Довідка. За визначенням ПКУ, поворотна фінансова допомога - сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами та є обов'язковою до повернення.

Також у компанії просять президента доручити Мінінфраструктури та Мінфіну провести переговори щодо розстрочки заборгованості перед держпідприємствами аеропорт "Бориспіль" та "Украерорух".

"Ми не просимо жодних преференцій або неринкових інструментів. "МАУ", як й інші авіаперевізники України, потребує негайних заходів із державної підтримки, що дасть змогу вижити до моменту відновлення попиту та можливостей для здійснення авіаперевезень.

"МАУ" наголошує, що всі запити авіакомпанії держава в особі профільного міністерства направляє виключно її акціонерам, хоча рішення зупинити діяльність авіакомпаній у зв'язку з пандемією ухвалювали не акціонери, а саме держінституції", - йдеться у листі.

У документі зазначається, що "МАУ" готує проєкт "чергового звільнення" співробітників, яке торкнеться щонайменше 140 пілотів.

"Крім того, внаслідок неможливості проходження періодичної тренажерної підготовки льотним персоналом (в Україні немає жодного гідного авіатренажера) і відсутності необхідної кількості виконаних рейсів більша частина висококласного льотного персоналу авіакомпанії перебуває під загрозою втрати прав на виконання польотів", - додали в "МАУ".

В авіакомпанії також зазначили, що сьогодні виконують на 85% менше регулярних рейсів, ніж у 2019 році.

Раніше авіакомпанія "МАУ" просила в уряду України стабкредит у 50 млн доларів у держбанку під 5-6% млн для підтримки фінансової стабільності компанії.

"І ми не говоримо, що це має бути виключно для авіакомпанії "МАУ". Я вважаю, що це одна з моделей запобігання економічній кризі в країні - забезпечити бізнес стабілізаційними кредитами з певними цільовими призначеннями", - говорив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" на початку квітня президент "МАУ" Євген Дихне.

Кінцевими бенефіціарними власниками "МАУ" вважаються Арон Майберг та Ігор Коломойський, про що вони самі відкрито говорять в інтерв’ю.

У вересні 2019 року президент МАУ Євген Дихне заявив, що Ігор Коломойський, якому належить 25% акцій авіакомпанії - абсолютно не займається питаннями МАУ.

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