8 тисяч допомоги: У мережі Multiplex заявили про неправомірну відмову

У мережі кінотеатрів Multiplex заявили про неправомірну відмову у наданні одноразової держдопомоги (виплати у 8 тис грн) своїм співробітникам.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"У мережі кінотеатрів Multiplex на таку допомогу мають право 514 співробітників, натомість її надали лише чотирьом, а решті працівників неправомірно відмовили.

Відповідно до затвердженої процедури отримання державної допомоги (заповнити заявку через портал Дія) співробітники Multiplex, починаючи з першого дня дії програми, намагалися подати свої заявки і отримували автоматичні відмови з різних причин. Найпоширенішою з них є відсутність КВЕДів Multiplex у списку набувачів допомоги, а також відмова через те, що деякі співробітники працюють за сумісництвом", - йдеться у заяві.

У компанії зазначають, що і перша, і друга підстави відмови є неправомірними.

"Адже у представленому на сайті Дії переліку КВЕДів, що підпадають під надання допомоги, основний КВЕД кінотеатрів присутній. Співробітники-сумісники ж числяться у мережі Multiplex за основним місцем роботи, що також відповідає вимогам отримання державної фінансової виплати згідно закону.

Співробітники Multiplex, а також керівництво компанії, неодноразово звертались до служби технічної підтримки Дія, представників Пенсійного фонду, Міністерства цифрової трансформації та інших відомств, проте в результаті цих звернень фінансову допомогу спромоглися отримати лише четверо співробітників", - підкреслили в Multiplex.

"Кінцевим терміном дії програми є 31 грудня, а це означає, якщо до кінця року співробітники Multiplex не отримають позитивного рішення в рамках програми, надання допомоги автоматично припиниться та робітники залишаться без виплат, які їм гарантує зазначений вище закон", - йдеться у позиції компанії.

Зазначається, що Multiplex готує офіційні запити до відповідних державних установ, міжнародних бізнес- та професійних асоціацій, веде переговори з міністерствами.

"Крім того, Multiplex ініціює флешмоб у соціальних мережах під хештегом #державнаНЕдопомога, щоб зібрати історії від інших бізнесів та робітників, які зіткнулися з незаконною відмовою у отриманні фінансової допомоги постраждалим від протиепідемічних заходів по всій країні", - додали у прес-службі.

Нагадаємо:

У першу чергу виплат через "Дію" ФОПам та найманим працівникам перерахували 2,2 мільярда гривень - це майже 280 тисяч українців.

За тиждень в "Дії" 283 595 українців оформили заявки на одноразові виплати для ФОПів та найманих працівників.

Фізособи-підприємці та наймані працівники з 14 грудня можуть подавати заявки на отримання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тисяч гривень.

14 грудня у Мінцифри повідомляли, що сервіс "Дія" може працювати зі збоями через надмірну кількість заявок на отримання фінансової допомоги, у Мінцифри просять зачекати.

Верховна Рада ухвалила президентський законопроєкт № 4431, який передбачає виділення коштів із фонду протидії коронавірусу на підтримку бізнесу і українців у разі посилення карантинних обмежень.

Верховна Рада прийняла законопроєкт президента Зеленського №4429 про одноразову фінансову допомогу для українців, що втратили частину доходів, та бізнесів, які змушені скорочувати видатки на працівників.

Читайте детальніше про прийняті закони: Три горішки від Зеленського: як президент пропонує рятувати український бізнес

Економічна правда