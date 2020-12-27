За 11 місяців АЕС виробили 52% всієї електроенергії, це співставно цифрам минулих років

Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, за 11 місяців цього року українські АЕС виробили 52% всієї електроенергії, що співставно цифрам минулих років.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Атомна енергетика та її розвиток були та залишаються одним із пріоритетів нашого Уряду"- зазначив він.

Також прем'єр нагадав, що наступного року Україна вперше відмовиться від зберігання відпрацьованого ядерного палива у Росії. За його словами, це заощадить українським платникам податків сотні мільйонів доларів та зменшить нашу залежність від країни-агресора.

Нагадуємо:

14 травня у аварійний ремонт був відключений третій блок Південно-української АЕС, загальна працююча потужність атомних блоків впала до 6780 МВт, що складає менше, аніж 49% від загальної встановленої потужності АЕС і є історичним мінімумом атомної енергетики в Україні.

29 квітня екснардеп і член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко заявив, що Буславець ініціює зупинку трьох блоків АЕС і зменшення виробництва ще на 5 блоках.

За словами Лещенка, зупинка атомних блоків призведе до того, що не треба буде зупиняти працючі на дорогому "зеленому" тарифі сонячні станції олігарха Ріната Ахметова.

Пізніше Буславець заявила, що скорочення роботи атомних блоків пов'язане з ремонтними роботами, які є плановими та відбуваються кожного року.

4 травня "Інтерпайп" Віктора Пінчука заявив, що в останні дні квітня тарифи на електроенергію виросли на рекордні 38%. У компанії говорять про "системні дії уряду, спрямовані на свідоме підвищення вартості електроенергії в інтересах приватного монополіста, а не для підтримки всієї української промисловості

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заперечив звинувачення у лобізмі інтересів власника ДТЕК Рината Ахметова в енергетичній галузі та зазначив, що позапланових відключень АЕС немає.

Раніше Служба безпеки України повідомляла про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.

Згодом 97 народних депутатів звернулися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням вжити заходів щодо недопущення зниження частки електроенергії АЕС у структурі генерації і, відповідно, переглянути прогнозний баланс об'єднаної електроенергетичної системи країни.