Шмигаль відповів на звинувачення у лобіюванні енергобізнесу Ахметова

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заперечив звинувачення у лобізмі інтересів власника ДТЕК Рината Ахметова в енергетичній галузі та зазначив, що позапланових відключень АЕС немає.

Про це він повідомив під час годину уряду у парламенті.

Депутат Тарас Батенко із групи "За майбутнє" запитав прем’єра чи відбувалася у минулому році неформальна зустріч Шмигаля разом з депутатами енергетичного комітету з менеджментом ДТЕК , а також звинуватив його у "неприхованому" лобізмі бізнесу Рината Ахметова, який має активи у галузі "зеленої енергетики".

"Це брехня. Таких зустрічей не було і не могло бути. Брехня про лобізм.

Ви бачили вчора підтримку енергетичним комітетом заходів розроблених антикризовим штабом, куди входять усі представники енергосфери України. Є статус виконання антикриз заходів. Є динаміка цін і просідання у енергетиці. Перше - у нас є просідання у гідроенергетиці через посушливу зиму і весну, коли не вистачає води", - відповів Шмигаль.

За словам очільника уряду, загальне споживання енергії впали на 9%, але втрати атомної енергетики мінімальні.



"Атомна енергетика сьогодні повністю заповнює той об’єм потужності, який може заповнити на базовій основі. Додалися 6 мегават потужності відновлюваних джерел енергії. Ми ведемо перемовини із власниками ВДЕ енергетики, про зниження тарифу електроенергії.

Зниження загального споживання відбулось на 9%. Ми зробили все таким чином, що втрати "Енергоатому" є мінімальними. Жодних відключень блоків, які не є плановими, не відбувається.

Блоки, що виводяться в ремонти, роблять це за посунутою програмою з осені на весну. Інших відключень і загрози работи АЕС немає", - резюмує прем’єр.

Нагадуємо:

Ранінше Зеленський заявив, що не переймається через те, що новий прем'єр Денис Шмигаль був директором Бурштинської ТЕС, що належить Ахметову.

Ольга Буславець, яку Шмагаль пропонував на посаду міністра енергетики, у жовтні 2019 року була однією із розробників проєкту постанови Кабміну, яким пропонувалося надати ТОВ "ДТЕК Східенерго" ціну на газ нижчу, ніж ціна продажу "Нафтогазом" населенню та іншим захищеним споживачам на 46%-69%.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль ініціює створення робочої групи при Міністерстві енергетики та захисту довкілля, метою якої буде розгляд щодо видачі НЕК "Укренерго" великої кількості дозволів на приєднання до енергомереж, що стало, за його словами, однією з причин кризи на енергоринку.

29 квітня екснардеп і член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко заявив, що Буславець ініціює зупинку трьох блоків АЕС і зменшення виробництва ще на 5 блоках.

За словами Лещенка, зупинка атомних блоків призведе до того, що не треба буде зупиняти працючі на дорогому "зеленому" тарифі сонячні станції олігарха Ріната Ахметова.

Пізніше Буславець заявила, що скорочення роботи атомних блоків пов'язане з ремонтними роботами, які є плановими та відбуваються кожного року.

4 травня "Інтерпайп" Віктора Пінчука заявив, що в останні дні квітня тарифи на електроенергію виросли на рекордні 38%. У компанії говорять про "системні дії уряду, спрямовані на свідоме підвищення вартості електроенергії в інтересах приватного монополіста, а не для підтримки всієї української промисловості

Економічна правда