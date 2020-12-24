Новини 24 грудня: облгази Фірташа оштрафували, перший дозвіл на видобуток золота, тариф на виробництво тепла зросте
Про штраф облгазам Фірташа. Антимонопольний комітет оштрафував 18 облгазів Групи РГК Дмитра Фірташа на 380 мільйонів гривень за зловживання монопольним становищем.
Про ділянку з золотом. Держгеонадра провела електронні торги з продажу 13 спецдозволів з покладами золота, підземних вод, бурштину і марганцевих руд, зокрема, золотоносну ділянку продали за 5,73 млн грн.
Про тариф на тепло. Нацкомісія з тарифів переглянула тарифи на виробництво теплоенергії для населення, бюджетних та релігійних організацій й інших споживачів на 2021 рік для 23 ТЕЦ і когенераційних установок.
Про Мендель. Прессекретар президента Юлія Мендель розповіла, що у червні 2019-го під час візиту Зеленського до Брюсселя два твіти від Офісу президента про те, що президент буде на боці народу в історії з Приватбанком, допомогли стабілізувати гривню.
Про ресторани у новорічну ніч. Кабмін дозволив ресторанам та кафе у новорічну ніч працювати до 7:00, а не до 1:00, як було раніше.
Ексклюзиви ЕП
Яким може бути курс гривні у 2021 році: прогнози банкірів та економістів
Як реагувала національна валюта на карколомні події у світі та в Україні, і які прогнози щодо валютного курсу на наступний рік дають банки, інвестиційні компанії, МВФ та економісти.
Вісім книжок про бізнес з людським обличчям
Як починали свій шлях власники всесвітньовідомих компаній та які бізнес-уроки можна винести з історій про дитинство і перші зароблені долари.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua