Регулятор підвищив тарифи на виробництво тепла для населення на 2021 рік

Нацкомісія з тарифів на засіданні 24 грудня переглянула тарифи на виробництво теплоенергії для населення, бюджетних та релігійних організацій й інших споживачів на 2021 рік для 23 ТЕЦ і когенераційних установок.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані НКРЕКП.

Підкреслюється, що тарифи на тепло підвищили усім 23 компаніям, найменше підвищений тариф для Дніпровської ТЕЦ (5,5%), найбільше - для ТОВ "Євро-реконструкція" (на 49,7%).

Також серед компаній, яким найбільше підвищені тарифи для населення - Новороздільське та Новояворівське ТЕЦ (обидві ТОВ "Нафтогаз Тепло", на 37,1% і 34,1%), Білоцерківська ТЕЦ (33,2%), ТОВ "Сумитеплоенерго" (на 25%), Чернігівська ТЕЦ (ТОВ "ТехНова", на 24,1%).

Після підвищення середньозважений тариф для поставок тепла населенню для 23 компаній склав 1121,71 грн/Гкал.

У Комісії обгрунтували необхідність підвищення тарифів на теплову енергію в 2021 році істотним зниженням обсягів виробництва теплоенергії, підвищенням фонду зарплати для ліцензіатів, зростанням цін на паливно-енергетичні ресурси, а також зростанням витрат на послуги з розподілу природного газу.